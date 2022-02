Rusko-ukrajinska klackalica

U razmjeni pisama s američkim časopisom Time tijekom posljednjih nekoliko mjeseci iz ruske kaznene kolonije br. 2 podijelio je svoja razmišljanja o zatvorskom životu, budućnosti oporbenog pokreta i posljednjem diplomatskom sukobu između SAD-a i Rusije. U zatvoru se osjeća kao u “kutiji za cipele”, i gdje nadgledaju svaki njegov korak (iako nije poznato kako je onda uspio dati intervju za strani medij). Zapad uvijek iznova upada u Putinove elementarne zamke. On postavlja neke sulude i smiješne zahtjeve, poput ovih najnovijih, o tome kako on i Biden moraju sjesti u sobu punu dima i odlučiti o sudbini Europe kao da smo se vratili u 1944. A ako se SAD ne složi, on će povući neki potez. Umjesto da ignoriraju ovu glupost, SAD prihvaća Putinov plan i trči organizirati nekakve sastanke. Index