Pet dana rada, a ostalo je mučenje
Stoljeće Fordovog modela radnog tjedna: Između AI revolucije i povratka na šestodnevni rad
Točno sto godina nakon što je Henry Ford uveo 40-satni radni tjedan kako bi radnici imali vremena trošiti novac na njegove automobile, svijet je duboko podijeljen. Dok OpenAI i uspješni piloti na Islandu i u Britaniji zagovaraju prelazak na četiri radna dana uz pomoć umjetne inteligencije, Grčka uvodi šesti radni dan zbog manjka radne snage. Istovremeno, u Kini i Silicijskoj dolini cvjeta ekstremni “996” model. Fordov relikt industrijskog doba i dalje opstaje kao globalni standard, rastrgan između tehnološkog napretka i ekonomske tjeskobe. Lider