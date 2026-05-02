Pet dana rada, a ostalo je mučenje

Priča o novozelandskoj tvrtki koja je eksperimentalno prešla na četverodnevni radni tjedan se pokazao toliko uspješnim da razmišljaju da tu promjenu učine stalnom. Eksperiment je pratilo dvoje istraživača čiji je zadatak bio utvrditi efekte koje će kraći radni tjedan imati na zaposlenike. Konačni rezultat je bio taj da su zaposleni imali poboljšanje u ravnoteži posla i privatnog života od 24 posto, na radna mjesta su se vraćali s više energije, njihovi šefovi su primijetili da su kreativniji, da im je pažnja bolja, da su dolazili na vrijeme, nisu odlazili prije vremena niti su odlazili na dugačke pauze. A radni učinak? On je ostao isti. Povod za razmišljanje i članak na Tportalu.