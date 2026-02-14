Svi bi zajedno, ali pod svojim uvjetima
Studentska lista i opozicija traže model zajedničkog nastupa protiv Vučića
Studentski pokret u Srbiji insistira da na njihovoj listi ne bude aktivnih političara, naglašavajući nezavisnost i povjerenje građana, potvrđeno masovnim protestima i sa oko 400.000 potpisa podrške. Predstavnici Zeleno-lijevi front, poput Radomir Lazović, pozivaju na ujedinjenje svih antirežimskih snaga protiv Aleksandar Vučić. Analitičari upozoravaju na duboko nepovjerenje prema opoziciji, podjele i loše poteze iz prethodnih izbornih ciklusa. Uprkos pritiscima i medijskoj kontroli, studenti zadržavaju podršku i poručuju da ne žele političku zavisnost, dok dio opozicije smatra da je zajednički nastup ključ promjena. DW