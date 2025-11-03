Konstrukcije pucaju, a propaganda ne
Gruhonjić: Vučićev politički sat je otkucao. Srbija polaže popravni ispit
Uoči godišnjice pogibije 16 građana u padu nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, u godinu dana prosvjeda, osveti režima Aleksandra Vučića i političkoj budućnosti Srbije na Idejama su razgovarali s Dinkom Gruhonjićem, novinarom i profesorom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesor Gruhonjić osobno je na meti srpskih tabloida, i kaže da je svjestan da je situacija vrlo opasna. Cijeli razgovor možete preslušati i ovdje.