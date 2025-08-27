Možda je kasnije ipak bilo neke šanse...
Vojković: Varteks je i u 80-ima bio u problemima, brojni štrajkovi zbog malih plaća i ‘besparice’ to dokazuju
Mitska slava jugoslavenske industrije, o kojoj se danas s nostalgijom govori po društvenim mrežama, bila je kratka i prolazna, dio 70-ih i početak 80-ih godina, kada se proizvodilo za cijelu Jugoslaviju pa još i licencno za izvoz. Onda se svijet promijenio. Prvo se gospodarski otvorila Kina, a onda i ostatak Azije. Proizvodnja tekstila, intenzivna industrijska proizvodnja malih zarada otišla je tamo gdje su radnici jeftiniji. Varteks se s time nije mogao nositi, kao ni ostatak hrvatske tekstilne industrije. Cijela ta virtualna vika “želimo tvornice” uostalom nije nikakav urlik radničke klase (ta danas s majstorskim zanimanjima prilično dobro živi, pitajte prvog keramičara), već internetska buka umorne srednje klase koja bi udarala pečate i sebi govorila kako je bitna. Priča o Varteksu se onda proširi na nostalgiju prema bivšim vremenima i bivšim režimima, kako je eto bilo posla, kako je eto bilo plaća, kako “se proizvodilo”, a sada eto samo trgujemo, otvori se cijela jedna rijeka kukanja i zazivanja boljih vremena, koja u stvarnosti nikada nisu postojala. Goran Vojković za Index.