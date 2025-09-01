Produženi vikendi skraćeni u ime fiskalne discipline
Sve više zemalja razmišlja o ukidanju državnih praznika radi proračuna
Francuski premijer Francois Bayrou predložio je ukidanje Uskrsnog ponedjeljka i Dana pobjede u Europi, a slične poteze već su povukle Slovačka i Danska, dok je Donald Trump kritizirao „previše praznika“ u SAD-u. Iako bi smanjenje praznika moglo kratkoročno povećati prihode i radne dane, istraživanja pokazuju da je učinak na BDP minimalan. Stručnjaci upozoravaju da slobodno vrijeme jača zadovoljstvo radnika i dugoročnu produktivnost, dok zemlje s mnogo slobodnih dana, poput Austrije ili Finske, imaju visoki BDP po stanovniku. DW