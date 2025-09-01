Sve više zemalja razmišlja o ukidanju državnih praznika radi proračuna - Monitor.hr
Produženi vikendi skraćeni u ime fiskalne discipline

Sve više zemalja razmišlja o ukidanju državnih praznika radi proračuna

Francuski premijer Francois Bayrou predložio je ukidanje Uskrsnog ponedjeljka i Dana pobjede u Europi, a slične poteze već su povukle Slovačka i Danska, dok je Donald Trump kritizirao „previše praznika“ u SAD-u. Iako bi smanjenje praznika moglo kratkoročno povećati prihode i radne dane, istraživanja pokazuju da je učinak na BDP minimalan. Stručnjaci upozoravaju da slobodno vrijeme jača zadovoljstvo radnika i dugoročnu produktivnost, dok zemlje s mnogo slobodnih dana, poput Austrije ili Finske, imaju visoki BDP po stanovniku. DW


28.12.2024. (14:00)

Vrijeme za novogodišnje odluke kojih se nitko neće držati

Kult plave kamenice: Ljudi pretjeruju kad kažu da se za tih sedam dana nenormalno udebljaju…

Ne jede se zapravo isključivo meso za Božić. Količinu kolača koja se pripremi za taj 25. prosinca jednostavno je nemoguće izmjeriti, ali vjerujte mi kada vam kažem: sasvim ju je moguće pojesti… Pogotovo uzevši u obzir da se i narednih tjedan dana, sve do Nove godine, jedu ostaci te veoma obilne hrane pripremljene povodom božićnog slavlja. Ono bez čega se sve to vrijeme međutim nikako ne može, a i to je, čini mi se, već postala tradicija, i to poprilično iritantna, to je jadikovanje oko toga da se za to vrijeme između Božića i Nove godine neumjesno prejedamo. Svi se, kao, nešto žale da previše jedu i piju, ne mogu disati ili, štojaznam, da se nenormalno debljaju… Miro Par za Kult Plave Kamenice

26.12.2024. (21:00)

Osim ako ti blagdani ne traju cijelu godinu

Svi pričaju kako se za blagdane udebljaju do 5 kg, no za to bi trebali unositi puno više kalorija nego što misle

Tradicijska obiteljska druženja za vrijeme blagdana potiču nas na količinski veću konzumaciju hrane od uobičajene zbog čega imamo nešto veći kalorijski unos. Za vrijeme božićnih blagdana, pojašnjava, u prosjeku konzumiramo od 500 do 1.000 kalorija više od potrebnog za održavanje naše tjelesne mase što može dovesti do porasta tjelesne mase za otprilike 0,5 – 1 kg, kaže nutricionistica za Agroklub. Da bismo se udebljali pet kilograma u tjedan dana potrebno je unijeti u prosjeku oko 7.000 kalorija dnevno što je gotovo nemoguće ili vrlo rijetko postići. 

09.12.2024. (13:00)

Sveto Spojevo

Iduća godina idealna je za sve koji si mogu priuštiti neradne dane: Evo kako padaju blagdani

  • Nova godina (1. siječnja, srijeda)
    • Spajanjem s četvrtkom i petkom te vikendom (4. i 5. siječnja) uz blagdan Sveta tri kralja (6. siječnja) omogućuje odmor od 6 dana.
  • Međunarodni praznik rada (1. svibnja, četvrtak)
    • Spajanjem s petkom i vikendom omogućuje 4 slobodna dana.
  • Dan državnosti (30. svibnja, petak)
    • Produženi vikend od 3 dana.
  • Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza, utorak)
    • Spajanjem s ponedjeljkom i prethodnim vikendom omogućuje 4 slobodna dana.
  • Velika Gospa (15. kolovoza, petak)
    • Produženi vikend od 3 dana.
  • Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata (18. studenog, utorak)
    • Spajanjem s ponedjeljkom i vikendom prije omogućuje 4 slobodna dana.

HRT, Nacional

13.12.2023. (17:00)

Ugodno s korisnim

Kalendar za 2024. izgleda obećavajuće: Ljubitelji spajanja vikenda doći će na svoje

Novu godinu, 2024. dočekat ćemo brzo, a prvi službeni praznik – 1.1. dolazi nam u ponedjeljak. Sveta tri kralja (6. siječnja) obilježit ćemo u subotu. Uskrs 2024. godine dolazi ranije, i to 31. ožujka. Naravno, Uskrs je u nedjelju, ali na Uskrsni ponedjeljak, 1. travnja ćemo također odmarati. Praznik rada (1. svibnja), slavit ćemo u srijedu, a Dan državnosti i Tijelovo 30. svibnja – u četvrtak. Dan antifašističke borbe obilježit ćemo u subotu, 22. lipnja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti obilježit ćemo 5. kolovoza – u ponedjeljak, a 15. kolovoza, u četvrtak Veliku gospu. Dan svih svetih 2024. godine obilježit ćemo u petak, 1. studenog, a nekoliko dana kasnije, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u ponedjeljak – 18. studenog. Božić ćemo 2024. godine slaviti 25. prosinca u srijedu, a dan nakon – u četvrtak je blagdan sv. Stjepana. (Poslovni)

21.12.2022. (17:00)

Biti ili kupiti?

Psihologinja i psihoterapeutkinja o konzumerizmu i blagdanima: “Pod strašnim smo pritiskom reklama”

Kako je sve nastalo: 10 zanimljivosti koje će vam otkriti sve tajne Božića

Treba li nam baš sve što kupujemo, posebno u vrijeme krize, i zašto to činimo? Na tu smo temu porazgovarali sa Silvijom Sokal Gojavić, spec. kliničkom psihologinjom i voditeljicom Obiteljskog Savjetovališta Dubrovačke biskupije te Marijanom Vekarić, psihoterapeutkinjom realitetne terapije u Obiteljskom savjetovalištu Dubrovačke biskupije. “S mladima treba komunicirati, objašnjavati, također ne ispunjavati svaku želju ako uistinu nije potreba – ali i tada promišljati – trebam li svome djetetu kupiti baš taj novi i-phone jer njene prijateljice ga imaju ili će biti dovoljan jedan pristojan pametni telefon koji košta značajno manje. Ako će mi dijete zbog toga biti isključeno iz društva, onda je nisu vrijedne te prijateljice.” kaže psihologinja Sokal Gojavić. “Jedna od  središnjih vrijednosti suvremenog društva jest imati ili posjedovati. Svakodnevno svjedočimo da je posjedovanje usmjereno uglavnom na materijalno. Društvo potiče potrošačko ponašanje i kupnju stvari. Mnogima je konzumerizam životni stil. Svakodnevno svjedočimo reklamama koje nam nude brzinska rješenja za probleme. To su nerealne priče. Mi živimo stvarne živote i imamo stvarne probleme koje nastojimo rješavati sa stvarnim ljudima”, zaključuje Vekarić. Dubrovački

01.11.2021. (14:00)

Mala škola vjerskih blagdana

Postoje Svi Sveti i Dušni dan – znate li u čemu se razlikuju?

Blagdan Svih svetih čak i vjernici brkaju s Dušnim danom, a riječ je o dva različita pojma, kako im i ime govori. Od 4. stoljeća slavi se blagdan Svih svetih, a u 8. je njegov datum kanoniziran na 1. studenoga od pape Grgura. Na taj dan slave se sveci, dok se na Dušni dan zapravo prisjećamo svojih mrtvih, a u svijetu se slavi na različite načine, 2. studenoga, no jedna im je stavka ista, svijeće čija svjetlost osvjetljava i grije duše pokojnika na njihovu putu u mraku. Najrazličitiji su u svom spominjanju mrtvih Meksikanci koji pokojnicima ostavljaju hranu i vodu, a dan je obilježen slavljem i šarenilom jer zagrobni život smatraju lijepim, a ne tmurnim kao većina ostalih vjera. 24 sata

09.10.2019. (15:30)

Predizborni datumi

18.11. bit će praznik, Vukovar mjesto posebnog pijeteta

Dan državnosti umjesto 25. lipnja slavit će se 30. svibnja, a sadašnji Dan neovisnosti, 8.10., ubuduće bi trebao biti spomendan i radni dan, piše Jutarnji o Plenkovićevim planovima (a eno ga Jandroković jučerašnji dan nazvao “jednim od najvažnijih u modernoj hrvatskoj povijesti”; bit će nije, onda). 18. studenoga, dan pada Vukovara, bit će blagdan i neradni dan i slavit će se kao Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata (anketa o ovome u stupcu desno).

02.12.2018. (18:00)

Kao da je 2008.

Ove godine očekuje se rekordna blagdanska potrošnja, milijardu više nego lani

Prema procjenama HGK, potrošnja u prosincu 2018. iznosit će oko 13,5 milijardi kuna, što je porast za čak milijardu kuna u odnosu na isto razdoblje lani”, istaknula je na direktorica Sektora za trgovinu Tomislava Ravlić. To je najviša prosinačka potrošnja otkako se mjere ti podaci, koja će po prvi puta nadmašiti blagdansku potrošnju iz pretkrizne 2008., pri čemu se udarno razdoblje potrošnje očekuje od 19. do 24. prosinca. tportal

01.11.2018. (09:53)

Radno vrijeme trgovina na Sve svete – otprilike kao nedjeljom, jedino što trgovački centri ne rade