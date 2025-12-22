Dok netko odmara, drugi vuče kočiju
Tko radi, a tko se odmara za Božić u Europi: Litvanci imaju čak 16 praznika, Hrvatska četiri
Europljani tijekom blagdanske sezone imaju u prosjeku dva do pet državnih blagdana: dok Litva prednjači s 16, Hrvatska ih ima četiri u božićnom razdoblju. Radnici hitnih službi, logistike, ugostiteljstva i maloprodaje često rade i tijekom blagdana. U Njemačkoj je devet državnih blagdana, a Bavarska dodaje lokalne, dok istočni Nijemci češće rade. Neki radnici dobivaju božićne bonuse ili „trinaestu plaću”, posebno u južnoj Europi. Pristupi se razlikuju, a države poput Njemačke i Francuske razmatraju moguće smanjenje blagdana. DW