Treba malo i odmorit
Hrvatska s 14 neradnih dana godišnje pripada samom vrhu Europske unije
Iako građani vole predah, svaki neradni dan smanjuje BDP za otprilike 0,08 %. Za Hrvatsku to znači teoretski gubitak od oko 4,9 milijuna eura po danu. Ipak, ekonomisti naglašavaju da računica nije jednostavna. Dok Danska ukida blagdane radi financiranja vojske, istraživanja pokazuju da odmorniji radnici imaju veću produktivnost, manje nesreća na radu te su općenito sretniji. Gubitak u proizvodnji djelomično kompenzira i pojačana potrošnja u turizmu i ugostiteljstvu. tportal