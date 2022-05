Opremljenost apartmana: 1 spavaća soba s bračnim krevetom, 1 spavaća soba s dva odvojena kreveta, kuhinja s blagovaonicom, kupaonica s tuš kabinom, terasa s pogledom na more. Udaljenosti – more: 300 m, gradska plaža: 800 m, centar: 1200 m, dućan: 300 m, autobusna postaja: 1500 m. Dozvoljeni su i mali kućni ljubimci. Imate 6 cijenovnih opcija noćenja zavisno o datumu i da li ćete boraviti 5 ili 7 noći. Npr. jedna od opcija je 7 noćenja za do 4 osobe u terminu 17.6.-14.7. i 19.8.-1.9. za 3.149 kn. To vas, preračunato, ispada 15 eura dnevno po osobi. Sve opcije pogledajte ovdje.