Tko je krivac za zagađeni zrak u Zagrebu? - Monitor.hr
Danas (11:00)

Pojma nemam

Tko je krivac za zagađeni zrak u Zagrebu?

Dosadašnje procjene temeljile su se na kartama onečišćenja izrađenima za 2014. godinu, što znači kako aktualne politike zaštite zraka i javne rasprave o kakvoći zraka počivaju na podacima starima gotovo desetljeće. Naručena velika studija, a novi elaborat prvi put precizno razdvaja izvore zagađenja i otkriva koliko su Zagrepčani doista izloženi opasnim česticama. Središnji dio posla čini izrada registra emisija u zrak visoke prostorne rezolucije, s naglaskom na dva dominantna izvora urbanog onečišćenja: cestovni promet i mala kućna ložišta. Trenutno su mnoge mjerne postaje smještene uz prometnice i ne odražavaju prostornu raspodjelu onečišćenja u širem urbanom prostoru… Jutarnji


Slične vijesti

Nedjelja (14:00)

I da se ne grijemo na drva

Güttler: Ako bismo brže elektrificirali vozila, povećali bismo kvalitetu zraka

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler upozorava da su sezonske prognoze i dalje najslabija karika meteorologije, osobito kod oborina, dok je globalno zagrijavanje stabilan i ubrzan proces. Hrvatska, kao dio Sredozemlja, bilježi snažnije zatopljenje, pad ljetnih oborina, veći rizik od požara i porast razine mora. Prag od 1,5 °C globalnog zagrijavanja uskoro će biti trajno prijeđen. Istodobno, Hrvatska bilježi snažan rast obnovljivih izvora, ali promet ostaje ključni klimatski problem. Index

Nedjelja (09:00)

A uskoro nikamo bez gas maske, kako je krenulo

U slučaju zagađenja zraka preporučuje se praćenje kvalitete zraka, ostanak u zatvorenom i respiratorne maske

Lebdeće čestice, ili PM, složena su mješavina krutih čestica i kapljica tekućine koje se nalaze u zraku. Njihov sastav varira, a mogu sadržavati prašinu, prljavštinu, čađu, dim, metale i razne kemijske spojeve. Neke su dovoljno velike da ih vidimo, poput dima ili prašine, dok su druge toliko sitne da su vidljive samo pod elektronskim mikroskopom. Kratkotrajna izloženost visokim koncentracijama može uzrokovati trenutne simptome poput iritacije očiju, nosa i grla, kašlja, a dugotrajna kronične bolesti. Prvi korak u zaštiti je informiranost. Redovito pratite Indeks kvalitete zraka (AQI) putem lokalnih i globalnih servisa poput stranice IQAir. Ako je zrak nezdrav, savjetuje se ograničeno vrijeme boravka na otvorenom, posebno osjetljivim osobama, a i zdrave osobe bi mogle početi osjećati simptome. Preporučuju se i maske, i to certificirane respiratorne. 24 sata

09.12. (00:00)

Magla svuda, magla oko nas...

Dani kad je zrak postao otrov: Velika londonska magla 1952. ubila 12.000 ljudi

Velika londonska magla iz prosinca 1952. nastala je zbog temperaturne inverzije koja je zarobila zagađenje iz industrije i kućnog izgaranja ugljena. Magla pomiješana s dimom stvorila je gusti, žućkasto-crni smog koji je paralizirao promet, ulazio u domove i ispunio bolnice pacijentima s respiratornim problemima. Ljudi su umirali odmah, tj. tijekom nekoliko dana do nekoliko tjedana, zbog akutnog trovanja i oštećenja dišnog sustava.  Iako su prve procjene govorile o 4000 umrlih, kasnije analize pokazale su da je žrtava bilo oko 12 000. Katastrofa je potaknula donošenje Clean Air Acta 1956. i označila prekretnicu u britanskoj politici zaštite zraka. Index

21.11. (12:00)

Zima je stigla – a s njom i gratis bronhitis

Toksična zima u Delhiju: kad zrak postane neprijatelj

New Delhi svake zime tone u ekstremno zagađenje, s koncentracijama PM2.5 koje prelaze WHO standarde i do 25 puta. Vlada umanjuje problem, a lokalne vlasti pribjegavaju prskanju vode, isključivanju mjernih stanica i skupim, neučinkovitim “protusmog” rješenjima. Zagađenje uzrokuje tisuće smrti godišnje, goleme zdravstvene troškove i produbljuje društvene nejednakosti. Grad je šestu godinu najzagađeniji glavni grad svijeta, a liječnici savjetuju stanovnicima da na tjedne napuste Delhi — ako si to mogu priuštiti. Forbes

25.02. (12:00)

Netko je zaustavio vjetar

Na zagađenje zraka kriv i nedostatak ciklone, zbog čega nema strujanja i sam se zrak ‘začepi’

Lebdeće čestice PM10, koje se nazivaju i grubim česticama, promjera su manjeg od 10 mikrometara (npr. prašina i pelud), a uglavnom sadrže željezo, aluminij i silikate. Njihova prosječna dnevna granična vrijednost je 50 mikrograma po kubnom metru pa se smatra da sve zabilježene vrijednosti iznad toga loše utječu na zdravlje. Te lebdeće čestice prvenstveno nastaju zbog ispušnih plinova u prometu i industriji te zbog loženja na kruta goriva. Na to utječe i nedostatak ciklone, zbog čega zrak ne struji, on se “ujezeri”. A tu pridonosi i položaj Zagreba, koji je okružen Medvednicom i Plešivicom, odnosno zatvoren sa severa i zapada pa kad nema vjetra nema ni provjetravanja. N1

12.02. (14:00)

Svjež zrak kao luksuz

Zagađenje zraka uvelike utječe na mozak, razvoj demencije i drugih poremećaja

Kad su još prije sto godina pronašli način na koji ne bi dolazilo do eksplozija u benzinskim motorima, nisu shvaćali koliko će umjetni dodatak gorivu imati štetan utjecaj po ljudsko zdravlje – s tri puta većom količinom olova u organizmu od uobičajenog. Milorad Milun za Novosti ukazuje kako im je trebalo 80 godina da to shvate, upozorivši na novu pošast, vezanu uz mikroplastiku, koja je kod mnogih preminulih od određenih bolesti pronađena u organizmu, pa čak i u mozgu. Zasad nije pouzdano koliko je opasna, no pronađene su brojne veze između masnih nakupina u arterijama, koje su dovele do moždanih i srčanih udara. Jedna od velikih tema danas je neurotoksičnost uzrokovana zagađenjem okoliša.

Brojne suvremene studije pokazuju da postoji veza između jake zagađenosti zraka i povećanog rizika za demenciju, porast stope depresije, anksioznosti i psihoze. Postoje i studije u kojima je nađena veza između zagađenja atmosfere i autizma i drugih kognitivnih teškoća kod djece. WHO je dao smjernice za poboljšanje kvalitete zraka, ali kao što vidimo, neki političari najavljuju još više naftnih bušotina, još više izgaranja fosilnih goriva, još više zagađenja zraka, voda i okoliša…

22.01. (19:00)

Zamisli veliki zadimljeni kafić. E, otprilike ti je to to

Loša kvaliteta zraka: Najgore je u Sisku, Kutini i Zagrebu, najčišći na jugu Hrvatske

U proteklih mjesec, mjesec i pol dana u stalnom trendu je pogoršanje situacije, dosta je loša kvaliteta zraka. Jučer i danas smo s višim vrijednostima, u crvenom smo. Kvaliteta zraka je nezdrava s tendencijom prema lošem, rekao je prim. dr. Saša Srića, pulmolog i voditelj Odjela Interne medicine u zagrebačkom KBC-u.  Zdravlje naših sugrađana je ugroženo, imamo prisutne lebdeće, PM čestice 2.5, odnosno do 10 mikrograma koje su vrlo opasne i one prodiru čak i u manje dišne puteve i krvotok. Ozbiljno mogu ugroziti zdravlje kroničnih bolesnika i pacijenata koji se liječe zbog astme ili bilo koje druge kronične plućne bolesti. Iz DHMZ-a poručuju građanima da razmisle o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako osjete simptome poput nadražaja očiju, kašlja ili grlobolje. HRT

12.01. (18:00)

Kad bi barem svježeg zraka bilo u sezoni

Kvaliteta zraka u Zagrebu tijekom zime znatno opada, prvenstveno zbog grijanja na fosilna goriva

Ali i formiranja inverzije koja zadržava onečišćenja blizu tla. Glavni izvori su kućna ložišta, promet i prijenos onečišćenja iz udaljenih područja. Iako europske politike doprinose smanjenju emisija, sve veći broj automobila i dalje predstavlja izazov. Lokalizirana onečišćenja najizraženija su u naseljima s niskom gradnjom i blizu prometnica. Usmjeravanje prema održivim izvorima energije, poput geotermalne, ključan je korak za poboljšanje kvalitete zraka. Index

16.11.2024. (16:00)

Što dalje od ispušnih plinova

Onečišćen zrak može uzrokovati autizam, jako utječe na fetuse, kažu u novom istraživanju

Izloženost trudnica zagađenom zraku negativno utječe na imunosni sustav majke, a u posebnoj su opasnosti trudnice i djeca u regijama s iznimno velikim onečišćenjem zraka, kažu znanstvenici  za novo istraživanje te pozivaju na poduzimanje odgovarajućih mjera koje će trudnice zaštititi od ove opasnosti. Različite vrste neuroloških poremećaja, među kojima je i poremećaj iz autističnog spektra, mogu se povezati s ovim faktorom zagađenja okoliša, rekao je glavni autor studije. Čini se da je vrijeme izlaganja dušikovom oksidu ključno jer izloženost spomenutim zagađivačima u trudnoći i u ranom postnatalnom razvoju djeteta predstavlja znatan rizik za razvoj autističnih poremećaja (ASD) s obzirom na to da se radi o ključnom dijelu neurorazvojnog procesa, kažu. Index

11.08.2023. (20:00)

Loše nam se piše...

Istraživanje: Zagađenje zraka “donosi” i superbakterije koje su otporne na antibiotike

Analiza, temeljena na podacima iz više od 100 zemalja u trajanju od gotovo dva desetljeća, pokazuje da je povećano zagađenje zraka povezano s povećanjem otpornosti na antibiotike u svakoj zemlji i na svakom kontinentu. Povećanje razine onečišćenja zraka podudara se s većim povećanjem otpornosti na antibiotike. Otpornost na antibiotike jedna je od najbrže rastućih prijetnji globalnom zdravlju. Može utjecati na ljude bilo koje dobi u bilo kojoj zemlji i već ubija 1,3 milijuna ljudi godišnje. Glavni čimbenici i dalje su zlouporaba i prekomjerna upotreba antibiotika, koji se koriste za liječenje infekcija. No studija pokazuje da je problem pogoršan porastom razine onečišćenja zraka. Dokazi sugeriraju da sitne lebdeće čestice (PM2.5) mogu sadržavati bakterije otporne na antibiotike i gene rezistencije, koje ljudi mogu prenijeti ili izravno udahnuti, navode autori. Revija HAK