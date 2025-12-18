Pojma nemam
Tko je krivac za zagađeni zrak u Zagrebu?
Dosadašnje procjene temeljile su se na kartama onečišćenja izrađenima za 2014. godinu, što znači kako aktualne politike zaštite zraka i javne rasprave o kakvoći zraka počivaju na podacima starima gotovo desetljeće. Naručena velika studija, a novi elaborat prvi put precizno razdvaja izvore zagađenja i otkriva koliko su Zagrepčani doista izloženi opasnim česticama. Središnji dio posla čini izrada registra emisija u zrak visoke prostorne rezolucije, s naglaskom na dva dominantna izvora urbanog onečišćenja: cestovni promet i mala kućna ložišta. Trenutno su mnoge mjerne postaje smještene uz prometnice i ne odražavaju prostornu raspodjelu onečišćenja u širem urbanom prostoru… Jutarnji