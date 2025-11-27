Krenite štediti
Tko sve svira 2026.: od Johnnyja Rottena do Gorillaza
Public Image Ltd s Johnnyjem Rottenom stižu u Tvornicu u svibnju iduće godine, a to je tek jedna od posljednjih zvučnih najava: Buč Kesidi nastupaju u Areni, Franz Ferdinand trese Beč, a Eros Ramazzotti vraća talijansku romantiku u Zagreb. U lipnju u našu blizinu stižu Linkin Park, Metallica, u Zagreb slijeću Offspring i A Perfect Circle, a Sting zauzima Arenu. INmusic dovodi Gorillaz, IDLES, Jacka Whitea i Kings of Leon. Ljeto zatvaraju Jovanotti, Moby, Dropkick Murphys, Amyl & the Sniffers i, za kraj, Marilyn Manson u Budimpešti (premda znamo da sigurno neće biti zadnji). Na Forumu imate najave koncerata, a tu ih se komentira.