Krenite štediti

Tko sve svira 2026.: od Johnnyja Rottena do Gorillaza - Monitor.hr
Tko sve svira 2026.: od Johnnyja Rottena do Gorillaza

Public Image Ltd s Johnnyjem Rottenom stižu u Tvornicu u svibnju iduće godine, a to je tek jedna od posljednjih zvučnih najava: Buč Kesidi nastupaju u Areni, Franz Ferdinand trese Beč, a Eros Ramazzotti vraća talijansku romantiku u Zagreb. U lipnju u našu blizinu stižu Linkin Park, Metallica, u Zagreb slijeću Offspring i A Perfect Circle, a Sting zauzima Arenu. INmusic dovodi Gorillaz, IDLES, Jacka Whitea i Kings of Leon. Ljeto zatvaraju Jovanotti, Moby, Dropkick Murphys, Amyl & the Sniffers i, za kraj, Marilyn Manson u Budimpešti (premda znamo da sigurno neće biti zadnji). Na Forumu imate najave koncerata, a tu ih se komentira.


Mimika Orchestra u Kinu SC: promocija “Medzotermine” pred premalo svjedoka velike stvari

Možda je na domaćoj glazbenoj sceni najnevjerojatnija stvar da postoji projekt poput Mimika Orchestra. Big band od dvadeset članova logistička je noćna mora i koliko god genijalna muzička vizija kompozitora i bandleadera Maka Murtića koja spaja elemente tradicionalne glazbe, jazza, pa i prog rocka bila jedinstveno osmišljena i besprijekorna izvedena i kao takva čini savršen “izvozni proizvod” hrvatske kulture, cijena tog izvoza jednostavno je previsoka da bi se on uspio ostvariti. Po prvi i vrlo vjerojatno posljednji put novi je album odsviran u cijelosti, od početka do kraja te je i uživo potvrdio dojam da je u pitanju dosad najpitkije izdanje orkestra. Mogu zamusliti svijet za pedeset godina u kojem neki digger s drugog kraja svijeta iz kakve drvene kištre izvlači primjerak “Medzotermine” i pušta je na svoj gramofon otkrivajući zvuk svijeta koji nikad nije postojao. Ivan Laić za Ravno do dna

Swansi u Boogaloo-u: Bend se stišao i sad smo ih napokon čuli. Doživjeli smo ih bolje nego ikad

U slučaju Swansa, naime, stvar koja je njihove koncerte činila drukčijima od drugih uvijek je bila njihova glasnoća. Razina njihove buke često bi trusila žbuku sa zidova, a bez čepića za uši melodije pjesama se uopće ne bi moglo razaznati od vibracija iz zvučnika. Zloglasnost njihove glasnoće (je li to onda zloglasnoća?), bila je takva da se o malo čemu drugom nakon njihovih koncerata pričalo. Bili smo spremni na sve osim na ono što smo doživjeli, a to je gotovo potpuno odustajanje od terorizma zaglušivanjem. Već na prvoj pjesmi ljudi su počeli vaditi čepiće iz ušiju. Swans nikad nisu bili tiši. Dobro, ovo i dalje treba uzeti sa zrnom soli, jer i najtiši Swans su i dalje jedan od najglasnijih koncerata godine. Boogaloo se pokazao kao puno primjereniji prostor za ovaj ritual od SC-a ili, recimo, Jedinstva gdje smo ih prethodno znali gledati. Tek rijetki su pomislili da to ovaj put “nije bilo to.” Ivan Laić za Ravno do dna. Neki su svoje dojmove podijelili na Forumu odmah nakon svirke.

NO Jazz Festival 2025 u znaku domaćih izvođača: Publika ne samo da je željna jazza, već su i stasale nove generacije

Prije 25-30 godina jazz u Hrvatskoj bio je svijet za sebe te da je imao vrlo malo dodira s ostalim glazbenim pojavama na našoj sceni, pogotovo onima neakademskima. Danas, na sreću, tomu više nije tako jer već dulje od 10 godina na našoj sceni svjedočimo brojnim sjajnim suradnjama i eksperimentima koji nedvojbeno jesu jazz, ali koji uvelike probijaju granice raznih žanrova, poput rocka ili elektroničke glazbe. NO Jazz i jest nastao na ideji promicanja žanrovske slobode i otvorenosti s posebnim naglaskom na jazz i improvizaciju, tako da su aktualna zbivanja kod nas, pa i šire u regiji, potvrda da smo pri pokretanju ovog festivala razmišljali na ispravan način. Mate Škugor uoči NO Jazz Festivala (Peti kupe i Močvara, od 9. do 15. studenog) za tportal

Frontmen legendarnih Swansa prije koncerta u Zagrebu na Sve svete: Namjera nam je stvoriti okruženje u kojem zvuk služi kao portal za blaženstvo

Swans se još jednom vraćaju u Zagreb, ovaj put na krilima svog aktualnog remek djela ‘The Birthing’ koje, navodno, označava kraj serije njihovih albuma posvećenih grandioznim orkestracijama i velikoj glasnoći. Ovo je visoko orkestrirana, iako često improvizirana glazba. Definitivno nije bučna. Glasnoća je sporedna težnjama zvuka. Mnogi zvukovi koje se čuje tijekom nastupa uživo zapravo nisu odsvirani. Ne slažem se da je iskustvo naše glazbe destruktivno. Namjera je čista, pozitivna radost kroz iskustvo zvuka – kaže Michael Gira za Ravno do dna pred nastup u Boogaloo-u 1.11. Kaže i kako je razočaran što je Trump (“Antikrist”) predsjednik SAD-a, uz optimističnu opasku kako smo preživjeli i veće kataklizme.

Goran Bare & Majke u Boćarskom: Povezanost koja traje

Subota navečer u Boćarskom domu. Gužva na ulazu, više manje rasprodana priča, publika standardno – svih generacija. Sat i 45 minuta trajao je nastup, uz predah pred bis, bez slabih trenutaka. Otvorili su s “Rođen za suze”, a Bare je od prve sekunde u pokretu, zaigran, komunikativan, spreman na zajebanciju. Iskusan, provjereni bend s njim je radio ono što radi godinama – precizno, čvrsto, bez greške – rutinski posao… Muzika, Jutarnji, Ravno do dna

Nena rasprodala Tvornicu: 99 nostalgija i jedan nezaboravan povratak

Njemačka post punk ikona Nena napokon je nastupila u rasprodanoj Tvornici kulture, priuštivši zagrebačkoj publici večer pune nostalgije i sint punk energije. Iako ju mnogi pamte samo po bezvremenskom hitu “99 Luftballons”, Nena je u petak dokazala da i dalje ima snage i šarma svoje “Neue Deutsche Welle” mladosti. U pratnji djece i benda, energično je spojila prošlost i sadašnjost, a koncert zaključila s obradom Ramonesa i, naravno, himnom koja je preletjela zidove – doslovno i simbolično. Music Box, pogledajte fotku na Jutarnjem, što kaže Aleksandar Dragaš… i Neno Belan upoznao legendarnu Nenu,bili su zanimljivih outfita (tportal)

Najveće svjetske turneje koje stižu do ljeta 2026. (kod nas i u okolicu)

Do ljeta 2026. regija vrvi spektaklima: The Offspring, Volbeat, OneRepublic, Disturbed i Hans Zimmer stižu u Beč, München, Prag i Budimpeštu. Lady Gaga, Katy Perry, Radiohead i Jamiroquai puni su Arene u Italiji i Austriji. Sabaton, Machine Gun Kelly i Florence + The Machine tresu proljeće 2026. Posebno za domaće fanove – Zagreb hvata Tilla Lindemanna (10.12.2025.) i Erosa Ramazzottija (28.4.2026.). U krugu od 500 km, od Milana do Budimpešte, očekuje se prava pop-rock metal-glazbeno-filmska poslastica. Muzika… Ostale turneje možete pogledati u muzika.hr kalendaru, a nešto i na Forumu

Belgijski tribute band legendarnih Ramonesa nastupaju u Hrvatskoj

Koprivnički Lucky bar s ponosom predstavlja koncert The Rawönes, belgijskog tribute benda koji donosi potpuni doživljaj legendarnih Ramonesa. Koncert će se održati u petak, 3. listopada, u MMC Kugli u Koprivnici. Jedan su od najtraženijih tribute to Ramones bendova, s više od 100 koncerata diljem Europe. Njihovi nastupi nastoje i novim generacijama, koje nisu imale priliku čuti Ramonese uživo, dočarati energiju i strast koju su unosili na glazbenu scenu 70-ih. Klikaj… Event na Facebooku

U Hrvatskoj najviše u EU poskupjele i ulaznice za koncerte, kino i kazalište

Prema prvoj procjeni, koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u rujnu u Hrvatskoj je iznosila 4,6 posto. Hrvatska s Estonijom i Slovačkom i dalje vodi mrtvu trku za tron po rastu godišnje stope inflacije u Europi. No u jednom njezinom segmentu ipak smo ispred svih, pa i Slovaka i Estonaca – ulaznice su poskupjele čak 12 posto. Valja dodati da je stopa PDV-a na ulaznice za koncertna događanja i kulturne priredbe od 2022. godine snižena na pet posto. tportal

Partibrejkers se vraćaju u Zagreb: 40 godina bunta u Boogaloou

Četrdeset godina nakon što su promijenili lice balkanskog rocka objavivši prvi album, Partibrejkersi se 25. listopada vraćaju u zagrebački Boogaloo. Bend predvođen Zoranom Kostićem Canetom i Nebojšom Antonijevićem Antonom i dalje dokazuje da autentični rock’n’roll ne stari. Od prvog albuma iz 1985., preko antiratnog Rimtutitukija, pa sve do turneja u New Yorku i Los Angelesu, Partibrejkers su ostali simbol otpora i energije. Koncert neće biti samo nostalgija, već potvrda njihove nepromijenjene snage. Ulaznice su dostupne putem Entrija po cijenama od 20 do 30 eura. Muzika