"Kupuj domaće!"

Iz statistike DSZ-a vidljivo je kako se od 2008. do 2020. više se nego udvostručio i broj hrvatskih tvrtki u stranom vlasništvu i broj zaposlenih u njima. U 2008. godini registrirano je bilo 167.300 poduzeća, od čega je u rukama stranaca bilo njih 2912, odnosno 1,7 posto. Do 2020. broj registriranih kompanija porastao je na 180.500, a onih u inozemnom vlasništvu bilo je 6700, odnosno 3,7 posto. Među stranim vlasnicima hrvatskih poduzeća dominiraju Njemačka, Slovenija, Austrija i Italija. Ujedno, to su i jedine države čiji poduzetnici u vlasništvu drže po više od 500 hrvatskih tvrtki. Među državama čiji poduzetnici također imaju veći broj hrvatskih tvrtki u vlasništvu još se nalaze i Velika Britanija (336), Švicarska (285), Bosna i Hercegovina (281) te Sjedinjene Američke Države (276). Tportal