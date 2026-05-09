U posljednjem derbiju sezone Dinamo dobio Hajduk 2:0 - Monitor.hr
Danas (18:00)

Poslastica za kraj sezone

U posljednjem derbiju sezone Dinamo dobio Hajduk 2:0

Iako je Dinamo osigurao naslov prvaka, posljednji ovosezonski susret dva najveća rivala HNL-a i dalje je popraćen s velikim interesom i emocionalnim nabojem. Radi se o vjerojatno posljednjem derbiju na Maksimiru prije obnove stadiona, odnosno privremenog prelaska na budući stadion u Kranjčevićevoj. Hajduk je također osigurao drugo mjesto. Modri su poveli golom Bakrara u 22. minuti, da bi vodstvo povećali na 2:0 u drugom poluvremenu. Strijelac je bio Beljo u 65. minuti. Boysi bacali baklje, a policija je privodila navijače. Index, Sportske, opet Index… Kako je Torcida zapalila transparent Boysa? Imali su ljude na tajnom zadatku (Index)… Liga se igra još dva kola.


Slične vijesti

06.12.2025. (17:00)

Drama u tri čina

Vječni derbi: Modrima poništen gol i penal, Hajduk poveo u drugom poluvremenu, izjednačenje u sudačkoj nadoknadi

Derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru do poluvremena donio je dominaciju domaćina, koji su stvarali više prilika. Dinamo je prvi postigao gol preko Belje, no VAR je poništio pogodak zbog prekršaja u začetku akcije. Hajduk je rijetko prijetio, a obrana mu je često spašavala situaciju. U nastavku su se događaji koncentrirali oko potencijalnog penala za Dinamo koji je naknadno poništen, dok su izmjene i udarci po glavi dodatno otežali igru. Prvo poluvrijeme završilo je 0:0, uz nekoliko žutih kartona i napetosti na terenu. Nakon ubačaja Almene s desne strane u 68. minuti Michele Šego je zabio za 0:1. Iako je prvo dignuto zaleđe, ta je odluka poništena. Bila je to ujedno i prva šansa Hajduka na utakmici. Igralo se čak 17 minuta sudačke nadoknade. Hoxha izjednačio u 12. minuti nadoknade. Dinamo ostaje vodeći s bodom prednosti. Index, tportal, HNL

  • Modri na Maksimiru u prvenstvenim susretima nisu uspjeli pobijediti Hajduk u posljednja četiri derbija (tportal)
  • Na derbi stigli brojni skauti europskih klubova: Liverpoola, Barcelone, Juventusa, Intera, Milana, Marseillea, PSV-a, Atalante, Newcastlea, Torina, Twentea, Eintrachta iz Frankfurta, 1. FC Kölna, Šahtara, Slavije Prag… (Sportske)
  • Derbi se komentira na Forumu
20.09.2025. (21:00)

Neka pati koga smeta

Vječni derbi: Dinamo na Poljudu dobio Hajduk 0:2

Dinamo i Hajduk su odigrali prvi ovosezonski derbi. Bad Blue Boysi su pod jako policijskom pratnjom nakon 15 sati stigli na Poljud. Velika koreografija Torcide: GAZI (Index). Suci su dočekani zvižducima, a domaći su istrčali su već tradicionalno uz “Ovo je naša krv” od Doris Dragović. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE. Prvi gol pao u 44. minuti, Hoxha je primio loptu na 30-ak metara na Dinamovoj polovici, krenuo u solo-prodor i sjajnim udarcem s ruba šesnaesterca zabio za vodstvo Dinama. Bakljada na Poljudu u 70-im minutama, utakmica je nakratko prekinuta, došlo je i do požara. Bakrar je u 80. minuti zabio spektakularan gol za 0:2, pogodio je u rašlje. tportal, Index

03.05.2025. (20:07)

Netko je danas sretan, a netko piše status s tri točkice

Vječni derbi: Dinamo na Poljudu dobio Hajduk 1:3 i izgledno riješio pitanje naslova prvaka

  • Skromno prvo poluvrijeme na Poljudu – Utakmica ove subote ima i dodatni značaj jer se radi o borbi za naslov prvaka (HRT), jako slab nogomet, puno tenzija, teška ozljeda Torrentea… (tportal)… no drugo poluvrijeme potpuno druga priča
  • Poljud tražio penal, Gattusu žuti karton, palo i isključenje – Hajdukovom team manageru (Sportske Novosti), Dinamo poveo u 51. minuti nakon greške Ivana Lučića (tportal), Livaja izjednačio u 56. minuti (tportal), Sandro Kulenović u 56. minuti je sjajno glavom spustio u kut za 1:2 (tportal), nakon kontre Dinama Petar Sučić je u zadnjim sekundama iz drugog pokušaja zabio za 1:3.
  • Četiri kola prije kraja Rijeka i Hajduk imaju po 56 bodova, dok je Dinamo na 55. Najveći derbi hrvatskog nogometa je vrlo važan u borbi za naslov prvaka (Index)
  • U dosadašnja tri ovosezonska derbija Hajduk je dvaput svladao Dinamo, a jednom su igrali neriješeno. No, dok su Splićani u posljednja četiri kola ostali bez pobjede, Dinamo je u tom razdoblju ostvario tri pobjede i jedan poraz (Sport klub)
  • Tučnjava BBB-a i Torcide prije tekme je bila dogovorena, a policija je privela više od 100 ljudi, ozlijeđen i policajac, šire se snimke (Index)
  • Prije početka utakmice Torcida, navijačka skupina Hajduka, izvjesila je veliku koreografiju (Index)
22.07.2023. (00:00)

Krenulo ludilo

Hajduk u prvoj utakmici sezone na Maksimiru preokrenuo protiv Dinama

Počela je nova sezona HNL-a, a na premijeri prvenstva i u najvećem hrvatskom derbiju nogometaši Hajduka su nakon preokreta, na maksimirskom stadionu, svladali Dinamo 2-1 (0-1). Dinamo je poveo u 35. minuti kada je strijelac bio Bruno Petković. Preokret je uslijedio u nastavku susreta. Marko Livaja je izjednačio u 74. minuti, dok je Rokas Pukštas u 93. zabio za 2-1 i pobjedu Hajduka. HRT

20.04.2022. (23:06)

Modri im nisu uspjeli pobjeći

Kalinić pogodio za vrijednu pobjedu Splićana

Derbi HNL-a, zaostala utakmica 9. kola HNL-a koja se trebala igrati prošle jeseni, ali je zbog Dinamovih obaveza u Europi odgođena sve do danas. Tim više iščekivanija, budući da se može pokazati ključnom za cjelokupan rasplet prvenstva, najneizvjesnijim dosad, budući da se za naslov nakon dugo vremena bore četiri ekipe (dobro, Rijeka je već praktički tu ispala). Iako je Hajduk dobrim dijelom dominirao, poveo je prekrasnim golom Kalinića tek u 65. minuti (Index), nakon čega kreće Dinamova ofenziva, s nekoliko sjajnih prilika, ali bez uspjeha. Dinamo je i dalje prvi, a Hajduk mu se sad približio na minus četiri boda. To svakako odgovara i drugoplasiranom Osijeku. Index

30.01.2021. (22:30)

Hajdučke priče i dinamično rivalstvo

Dežulović: Pijana maksimirska noć

Otkako je, međutim, Republike Hrvatske — otkako je, eto, slavnog tridesetogodišnjeg vječnog derbija HNL-a — Dinamo je ipak mrvu uspješniji. Prema ljetopisima Hrvatskog nogometnog saveza Zagrepčani su u stotinu i dvadeset jednu utakmicu zabilježili pedeset i devet pobjeda, samo dvadeset pet više od Splićana, a gol razlika je dramatično tijesnih 173-117, jedva plus pedeset šest za Zagrepčane. Kako pak HNL u toj statistici vječnog derbija protuzakonito računa i utakmice malog seoskog HAŠK-Građanskog i slavne, jedine nam i vječne Croatije, pretpostavljam da samo administrativnim previdom nisu uračunate i utakmice Dinamovih kuglača: u tom slučaju, naime, s onih katastrofalnih 94-152 na Maksimiru 1946., ukupna je gol razlika u vječnim derbijima ipak plus dva u korist Hajduka. Piše Boris Dežulović za Telesport