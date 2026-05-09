Poslastica za kraj sezone
U posljednjem derbiju sezone Dinamo dobio Hajduk 2:0
Iako je Dinamo osigurao naslov prvaka, posljednji ovosezonski susret dva najveća rivala HNL-a i dalje je popraćen s velikim interesom i emocionalnim nabojem. Radi se o vjerojatno posljednjem derbiju na Maksimiru prije obnove stadiona, odnosno privremenog prelaska na budući stadion u Kranjčevićevoj. Hajduk je također osigurao drugo mjesto. Modri su poveli golom Bakrara u 22. minuti, da bi vodstvo povećali na 2:0 u drugom poluvremenu. Strijelac je bio Beljo u 65. minuti. Boysi bacali baklje, a policija je privodila navijače. Index, Sportske, opet Index… Kako je Torcida zapalila transparent Boysa? Imali su ljude na tajnom zadatku (Index)… Liga se igra još dva kola.