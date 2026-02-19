Gitare protiv zla
U2 se vratili političkim rockom: Iznenada objavili mini album koji ne štedi Putina, Izrael ni Ameriku
Mini album ‘Days of Ash’ sa šest pjesama neposredan je odgovor na aktualne događaje i nadahnut mnogim izvanrednim i hrabrim ljudima koji se bore na prvim crtama slobode’, navodi se na web stranici grupe. Na albumu bend također odaje počast Renee Good, Amerikanki koju je u siječnju ustrijelio američki savezni agent dok je prosvjedovala protiv racija ICE-a. Najnoviji EP nadovezuje se na album grupe U2 iz 2017. ‘Songs of Experience‘, koji je uključivao pjesme koje potiču aktivizam i toleranciju, a objavljen je nakon prvog izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a. tportal