Gitare protiv zla

Sljedećeg dana nazvao nas je u studio. „Jesi li tamo?" Odgovorio sam mu: „Da, u studiju sam." „Pričekaj me, dolazim za trideset minuta." „Što?" „Upravo izlazim iz zračne luke, vozimo prema vama." „Nisi valjda u Dublinu?" „U Dublinu sam. Želim razgovarati s tvojim bendom. Rekao si mi da je tu. Dolazim. Razgovarat ćemo." Bend ne voli kad ih se tjera na nešto i ne vidim kako bi ovo moglo dobro završiti. Rekao sam im da je Pavarotti u prolazu i da bi ih želio pozdraviti. Larry: „S kim dolazi?" „Mislim da je samo s Nicolettom, nisam siguran." Bilo je to jako važno, posjet takve globalne superzvijezde, ali više sam bio zabrinut nego polaskan. Riskirao sam svoj dobar glas unutar benda objasnivši da bismo trebali biti pristojni prema najvećem pjevaču na svijetu ako nas je već odlučio posjetiti. Na kraju smo sklopili nekakav dogovor koji je bio na snazi do trenutka kad se on pojavio. S televizijskom ekipom. Manipulirao je nama, ali to nije bilo smiješno baš svima u bendu. Luciano Pavarotti je stigao i mi smo se predali. Točnije, polovica nas. Prije no što je Pavarottijeva opera pokupila TV kamere i otišla iz studija, Edge i ja smo pred kamerama pristali nastupiti u Modeni te smo se u rujnu 1995. pridružili Brianu Enu i prvi put izveli "Miss Sarajevo" na godišnjem koncertu Pavarottija i prijatelja, kao podršku dobrotvornoj akciji War Child.