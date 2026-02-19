U2 se vratili političkim rockom: Iznenada objavili mini album koji ne štedi Putina, Izrael ni Ameriku - Monitor.hr
Danas (14:00)

Gitare protiv zla

U2 se vratili političkim rockom: Iznenada objavili mini album koji ne štedi Putina, Izrael ni Ameriku

Mini album ‘Days of Ash’ sa šest pjesama neposredan je odgovor na aktualne događaje i nadahnut mnogim izvanrednim i hrabrim ljudima koji se bore na prvim crtama slobode’, navodi se na web stranici grupe. Na albumu bend također odaje počast Renee Good, Amerikanki koju je u siječnju ustrijelio američki savezni agent dok je prosvjedovala protiv racija ICE-a. Najnoviji EP nadovezuje se na album grupe U2 iz 2017. ‘Songs of Experience‘, koji je uključivao pjesme koje potiču aktivizam i toleranciju, a objavljen je nakon prvog izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a. tportal


Slične vijesti

11.08.2025. (23:00)

Kad je Maksimir bio veći od hipodroma – barem u decibelima

U2 Zagreb 2009. i dalje drži status najspektakularnije (strane) produkcije, razlog leži u kombinaciji faktora koji se rijetko poklapaju

Ono što je činilo U2 360° Tour posebnim nije bila samo brojka. Pozornica visoka 50 metara, nadimka “The Claw”, bila je najveća ikad konstruirana, a konfiguracija je omogućavala publici da okruži bend sa svih strana. U doba kada su veliki koncerti u Hrvatskoj uglavnom značili standardne rock produkcije, U2 su donijeli nešto što je graničilo s umjetničkom instalacijom. Ali možda je najvažniji faktor bio trenutak u kojem se koncert dogodio. Hrvatska je 2009. bila u procesu pridruživanja Europskoj uniji, Zagreb se pozicionirao kao regionalni centar, a veliki međunarodni kulturni događaji imali su simboličku težinu koja je nadilazila puko glazbeno iskustvo. U2 je pretvorio Zagreb u rock centar svijeta. Usprkos brojnim pokušajima, nitko od stranih izvođača nije uspio ponoviti taj uspjeh. Domaći izvođači imaju svoja pravila – Thompsonov rekord je to nadmašio, ali kada govorimo o stranim imenima i svjetskim turnejama, U2 Zagreb ostaje nenadmašen. Dijelom je to zbog promjena u glazbenoj industriji. U2 Zagreb nije bio samo koncert, već kulturni fenomen koji je ujedinilo generacije slušatelja. Muzika

01.10.2023. (16:00)

Osmo svjetsko čudo

Otvorena spektakularna dvorana The Sphere u Las Vegasu

Best View of the Las Vegas Sphere from High Above! - YouTube

Las Vegas dobio je novu atrakciju The Sphere, već smo pisali o njoj, jedinstvenu dvoranu za glazbene i scenske priredbe sferičnoga oblika koju krasi najveći LED ekran na svijetu. Kako je bilo i najavljeno, The Sphere je službeno otvoren 29. rujna koncertom irske grupe U2, a snimke sa samog događaja pokazuju da je dvorana jednako atraktivna iznutra kao i izvana. Naime, pozornicu i auditorij za 10.000 gledatelja okružuje još jedan ekran, u gotovo 360°, a takva arhitektura dvorane omogućava dosad neviđeni audiovizualni spektakl. Dakle, osim vanjskog zaslona na fasadi, površine oko 54.000 m2, The Sphere ima i unutarnji, ništa manje atraktivni LED ekran. On nudi rezoluciju od 16K, površinom mjeri oko 15.000 m2. Uz to, svako sjedalo opremljeno je haptičkim uređajima za poseban doživljaj. Za zvuk se brine čak 1.600 zvučničkih kutija, smještenih iza LED panela, uz 300 mobilnih zvučničkih jedinica. Ukupno je u dvorani čak 167.000 pojedinačnih zvučnika. Bug

27.08.2023. (15:00)

Stari šarmer

Trabant: Nekad smeće, a danas kolekcionarska poslastica velike vrijednosti

1971 Trabant 601 | A Trabant 601 De Luxe from the early 1970… | Flickr

Još potkraj milenija bio bezvrijedan auto koji je najčešće napušten na smetlištu svjedočio minulim vremenima. Danas je pak kolekcionarska poslastica. Iako je prošlo više od 60 godina od njegovog predstavljanja, trabant je za mnoge bio i ostao predmet podsmijeha kako zbog plastične karoserije, tako i zbog malenog dvotaktnog motora. Jedino što je bilo i ostalo simpatično je njegov dizajn. Danas ima status oldtimera, a u Njemačkoj je vrlo tražena roba. Padom Berlinskog zida automobilski vizionari su doslovno besplatno mogli krenuti u skupljanje svojih primjeraka Trabanta za koje sada mogu dobiti i do 30.000 eura. Iako se automobil ne proizvodi već 32 godine, procjenjuje se da broj tih vozila u svijetu – ne opada. Godine 2017. u Njemačkoj je bilo registrirano 34.500 trabija, 2021. godine 38.173, a ove 40.000. Index I jedna zanimljivost: posebnu popularnost trabanti su stekli ’90-ih nakon pojavljivanja u jednom od tri spota za pjesmu “One” grupe U2.

30.07.2023. (16:00)

Kad te život gađa limunovima, ti napravi limunadu

“Poljubite budućnost” – film o hrabrom otporu Sarajlija tijekom rata i o antologijskom koncertu U2 na Koševu 23. 9. 1997.

  • Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će film “Poljubite budućnost” Nenada Čičina-Šaina, koji je i scenarist zajedno s Billom Carterom. Producenti filma su Matt Damon i Ben Affleck za Pearl Street Films i Sarah Anthony za Good Wolves Production. Bill Carter bio je američki humanitarac koji je živio u Sarajevu, i inspiriran lokalnim otporom, obratio se jednom od najvećih svjetskih bendova, U2, kako bi vidio mogu li pomoći u podizanju svijesti  javnosti o ratnim razaranjima u BiH. Bend je pristao, i tijekom 1993., njihova ZOO TV turneja je uključivala uživo satelitske intervjue sa stanovnicima Sarajeva, a U2 se obvezao nastupiti u gradu nakon rata. Usto film pripovijeda o hrabrom otporu Sarajlija tijekom rata kada su glazbu i umjetnost koristili kao čin obrane i inata granatiranju, snajperskom ubijanju, gladi i strahu. Jutarnji
  • “Ljudi iz sarajevske organizacije koncerta su nam skrenuli pažnju da lokalna ekipa koja treba raditi na produkciji, nema nikakvo iskustvo oko montaže tako zahtjevne scene i pitali nas zašto ne odradimo koncert s polovicom opreme. Rekli smo im da Sarajlije zaslužuju vidjeti najbolji koncert. Na kraju, bila je to najbrže postavljena scena na našoj turneji”, kaže Bono.
  • “Nakon koncerta, nitko nigdje nije spominjao tu scenografiju, ogromnu binu s tim limunom” – smijao se Bono i nastavio: “Mi smo bili zbunjeni: ‘Hej, sve ovo smo dovukli ovamo i nitko ništa!?’ I zaista, ono što se ondje dogodilo bilo je to da je sve poprimilo jedan duhovni nivo, čisti glazbeno-emocionalni nivo. Bilo je kao: ‘Da, limun, pa što, viđali smo i prije limunove nalik na svemirski brod. Veliki ekran… ma daaaj! Ali rock bend koji svojom glazbom spaja ljude, e to je već nešto’“ – prisjetio se Bono. Slobodna

 

18.05.2023. (23:00)

Novo čitanje starih pjesama

Novi U2: Apologija milenijalcima jednog klasičnog rock-kataloga

U2 Songs of Surrender review – all the anthems, but smaller | U2 | The Guardian

Svjetska se kritika slaže da su rezultati “Songs of Surrender” dvojaki, budući da je bend odlučio postaviti pitanje o srži umjetničkog djela, bez vanjske uredničke ruke. Postupak podsjeća na najavu udovice kratkopričaša Raymonda Carvera, kako svijet tek treba vidjeti pravog Carvera, onog sirovog, od čijih je pisanija urednik Gordon Lish napravio ono što znamo. Edge je kreativni proces pojasnio riječima, kako je sebi dozvolio raditi aranžmane bez ikakve dosljednosti spram originala. Pisao ih je i iz drugog ključa, ubacujući nove harmonije i ritam, dok je Bono pak dopisivao nove stihove. Proces snimanja u Londonu na kojima su snimljeni vokali i bas-dionice pratio je Brian Eno koji je, s kolegom Danielom Lanoisom, koproducirao kultne U2 albume “The Unforgettable Fire” i “Joshua Tree”, a kasnije surađivao i na “Pop” i “All That We Leave Behind”… Lupiga

17.05.2023. (16:00)

"Surrender: 40 pjesama, jedna priča"

Kako je nastala antiratna pjesma “Miss Sarajevo” koju izvode Bono Vox i Luciano Pavarotti

Srbi su ih gađali bombama, a oni su u podrumu birali Miss | Express

Sljedećeg dana nazvao nas je u studio. „Jesi li tamo?“ Odgovorio sam mu: „Da, u studiju sam.“ „Pričekaj me, dolazim za trideset minuta.“ „Što?“ „Upravo izlazim iz zračne luke, vozimo prema vama.“ „Nisi valjda u Dublinu?“ „U Dublinu sam. Želim razgovarati s tvojim bendom. Rekao si mi da je tu. Dolazim. Razgovarat ćemo.“ Bend ne voli kad ih se tjera na nešto i ne vidim kako bi ovo moglo dobro završiti. Rekao sam im da je Pavarotti u prolazu i da bi ih želio pozdraviti. Larry: „S kim dolazi?“ „Mislim da je samo s Nicolettom, nisam siguran.“ Bilo je to jako važno, posjet takve globalne superzvijezde, ali više sam bio zabrinut nego polaskan. Riskirao sam svoj dobar glas unutar benda objasnivši da bismo trebali biti pristojni prema najvećem pjevaču na svijetu ako nas je već odlučio posjetiti. Na kraju smo sklopili nekakav dogovor koji je bio na snazi do trenutka kad se on pojavio. S televizijskom ekipom. Manipulirao je nama, ali to nije bilo smiješno baš svima u bendu. Luciano Pavarotti je stigao i mi smo se predali. Točnije, polovica nas. Prije no što je Pavarottijeva opera pokupila TV kamere i otišla iz studija, Edge i ja smo pred kamerama pristali nastupiti u Modeni te smo se u rujnu 1995. pridružili Brianu Enu i prvi put izveli “Miss Sarajevo” na godišnjem koncertu Pavarottija i prijatelja, kao podršku dobrotvornoj akciji War Child. Tportal

30.03.2023. (12:00)

Lošije od originala

U2 ‘Songs Of Surrender’ – predaja nakon dvije pjesme

Zar su stvarno mislili da mogu savršeni dio svoje karijere učiniti savršenijim? Mislili su. Da nisu ne bi im palo na pamet ući u projekt „Pjesama predaje“ i baš taj projekt 33 godine kasnije otvoriti s ničim drugim već „One“. Pomislili su naivno da uši slušatelja ne mogu razaznati emociju, posebno emociju patnje u pjesmi. Nova verzija „One“ zvuči poput bezazlenog chill outa kojeg Vox zadovoljno pjevuši nakon dobre večere u nekom glasovitom fine dinning restoranu tipa Noma uz čašu vina čiji gutljaj košta koliko primjerice prosječna plaća na Balkanu. Album besmislen jednako poput onog kretenskog remake pokušaja da se ponovno snimi Hithcockov „Psiho“. Album koji ne treba ni fanovima, ni onima na koje U2 računaju da bi im mogli biti fanovi nakon „Songs Of Surrender“. Ravno do dna

21.03.2023. (15:00)

Dok djedice recikliraju, fanovi njihove punokrvne originale biraju

U2 objavio “Songs Of Surrender”, album s novim interpretacijama svojih najvećih hitova

U2 - Songs Of Surrender (Trailer) - YouTube

“Songs Of Surrender” je osmislio i producirao guitarist grupe The Edge, a bend je na njemu radio tijekom većeg dijela pandemije sa suradnicima među kojima su bili Brian Eno, Daniel Lanois, Bob Ezrin i brojna druga imena. Na izdanju se nalaze neke od najslavnijih pjesama iz više od 40 godina karijere U2. Zahvaljujući glazbenoj reinterpretaciji, ti hitovi imaju sasvim nove aranžmane, a u ponekima je došlo do izmjena i u tekstu. “Glazba vam omogućuje da putujete kroz vrijeme; htjeli smo prenijeti svoje stare pjesme u današnje vrijeme i dati im ‘duh 21. stoljeća’. Ono što je započelo kao eksperiment brzo se razvilo u osobnu opsesiju jer su mnoge naše pjesme podvrgnute novoj interpretaciji. Osobne teme su zamijenile post punk poruke”, otkrio je The Edge u najavi izdanja. Ravnododna

20.03.2023. (22:21)

U2 objavili ‘Songs Of Surrender’, album s novim interpretacijama njihovih najvećih hitova

29.01.2023. (18:00)

Gradi se u Las Vegasu

MSG Sphere – koncertna dvorana s najkvalitetnijim zvukom i dosad neviđenim svjetlosnim efektima

MSG Sphere: James Dolan Unveils Plans for Futuristic Dome Venue - Variety

“Bit će to kao Sunce na Zemlji”, opisuje Billy Cline, stanovnik Las Vegasa, enormnu građevinu u obliku sfere koja će ovog studenog zasvijetlili u njegovu gradu. MSG Sphere, taj monumentalni projekt čija gradnja košta 2 milijarde dolara, bit će koncertna dvorana s najmodernijim i dosad neviđenim i neprestanim svjetlosnim efektima. Konstruirana je poput antičkih kazališta kako bi do svakog od njezinih 17.500 posjetitelja dopirao kvalitetni zvuk bez obzira na to gdje se posjetitelj nalazio. U tu svrhu bit će instalirano 16 tisuća zvučnika. Po čeličnoj konstrukciji bit će postavljena LED svjetla najveće rezolucije na kojima će se stalno izmjenjivati bliješteće slike. U studenom bi ju svojim koncertom trebao otvoriti legendarni irski rock bend U2. Jutarnji