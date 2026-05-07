Od izvanrednih vijesti do 'uskoro opširnije'
Umro Ted Turner, osnivač CNN-a i 24-satne informativne televizije
Kad je 1. lipnja 1980. pokrenuo CNN, američka televizijska industrija gledala ga je kao ekscentrika s previše novca i premalo iskustva u medijima. Nitko nije vjerovao da 24-satni kanal posvećen isključivo vijestima ima budućnost. Zašto bi netko cijeli dan gledao vijesti? Vijesti su bile večernji ritual na obje strane Atlantika. Ono što je napravio s CNN-om nije bila samo televizijska inovacija. Nevjerojatno, ako bolje pomislimo, izmislio je logiku interneta prije interneta što se tiče medijske prezentacije: neprekidni tok informacija u kojemu je vijest živi organizam koji se mijenja iz sata u sat. Prvotno štura, ali prije svega trenutačna, zatim se nadograđuje, pa u studio dolaze komentatori, od prve breaking objave do kasnije dublje analize, cijelog dana – to je, mora se priznati, bilo ekscentrično. Jer nema čekanja na večernje vijesti, na tisak, na izvanredna izdanje, redakcija radi 24 sata, sve se događa uživo, a ako se propustilo zadnjih pola sata, propustio se dio priče. Danas, kad je CNN zamijenjen scroll feed-om kojim jurimo svako malo prstom – to je Turner izumio, samo u drugom formatu. Bug, N1…