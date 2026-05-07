Od izvanrednih vijesti do 'uskoro opširnije'

Umro Ted Turner, osnivač CNN-a i 24-satne informativne televizije

Kad je 1. lipnja 1980. pokrenuo CNN, američka televizijska industrija gledala ga je kao ekscentrika s previše novca i premalo iskustva u medijima. Nitko nije vjerovao da 24-satni kanal posvećen isključivo vijestima ima budućnost. Zašto bi netko cijeli dan gledao vijesti? Vijesti su bile večernji ritual na obje strane Atlantika. Ono što je napravio s CNN-om nije bila samo televizijska inovacija. Nevjerojatno, ako bolje pomislimo, izmislio je logiku interneta prije interneta što se tiče medijske prezentacije: neprekidni tok informacija u kojemu je vijest živi organizam koji se mijenja iz sata u sat. Prvotno štura, ali prije svega trenutačna, zatim se nadograđuje, pa u studio dolaze komentatori, od prve breaking objave do kasnije dublje analize, cijelog dana – to je, mora se priznati, bilo ekscentrično. Jer nema čekanja na večernje vijesti, na tisak, na izvanredna izdanje, redakcija radi 24 sata, sve se događa uživo, a ako se propustilo zadnjih pola sata, propustio se dio priče. Danas, kad je CNN zamijenjen scroll feed-om kojim jurimo svako malo prstom – to je Turner izumio, samo u drugom formatu. Bug, N1


23.11.2022. (10:00)

Posrnuli medijski div

CNN – Mreža koja emitira vijesti već 42 godine našla se u “savršenoj oluji” problema

CNN streaming service to shut a month after launch - BBC News

Kabelska televizijska postaja CNN, prva koja je uvela koncept 24-satnog programa vijesti, nalazi se pred velikom prekretnicom kako preživjeti kao centristički kanal u političkom okružju u kojem zbog velikih podjela u američkom društvu većina gledatelja prati onaj program koji je u skladu s njihovim ideološkim predrasudama. Prihodi, prodaja oglasa i zarada su u padu, a troškovi rastu. Podaci o gledanosti su poražavajući – samo je 2,6 milijuna gledatelja pratilo izbornu noć američkih međuizbora na CNN-u, dok ih je čak 7,4 milijuna gledalo Fox News, a 3,2 milijuna MSNBC. Prije samo nekoliko izbora CNN je bio neupitni kralj izbornih noći. Mreža koja neprekidno emitira vijesti već 42 godine našla se u “savršenoj oluji” problema: pad gledanosti, recesija u oglašavanju, nizak moral djelatnika, bolni rezovi u planu, rošada uredničkog kolegija i opće opadanje glavnog elementa poslovnog modela – pretplate na kabelsku televiziju. Jutarnji

31.10.2022. (20:00)

Slom iluzija

Analiza CNN-a: Zbog čega vojske gube volju za borbom?

SRAMAN PORAZ AMERIKE U AVGANISTANU: Iza njih ostali samo pepeo i genocid! - Preokret

Zbog čega vojske gube volju za borbom? To je pitanje koje je CNN postavio veteranima i vojnim povjesničarima. Tijekom povijesti postoje primjeri vojski koje su potiho “dale otkaz” – prestale napadati neprijatelja ili činile samo minimalno da bi preživjele. Razlozi za strah i paniku različiti su. Ipak, McCausland i povjesničari kažu da su se kroz povijest ratovanja kristalizirala najmanje tri razloga zašto vojske gube volju za borbom:

  1. Gube vjeru u ciljeve
  2. Gube vjeru u svoje vođe
  3. Gube potporu svoje zemlje.

Politički kontekst američkog rata u Vijetnamu drugačiji je od trenutnog rata u Ukrajini. U Rusiji antiratni prosvjedi nasilno su ugušeni, a mediji većinom ne kritiziraju Putinove odluke. Međutim, na bojišnici ruski vojnici počinju shvaćati ono što su američki vojnici shvatili u Vijetnamu – da se bore za laž. N1

 

 

11.08.2022. (14:00)

Valja posjetiti svaki

CNN uvrstio Korčulu i Mostar na listu najljepših europskih gradića

Ugledna medijska kuća CNN napravila je popis najljepših manjih gradova u Europi, a na njemu se nalazi i predivna Korčula kao i gradovi u susjednim zemljama. Korčuli ovo nije prvi put da se nalazi na ovom popisu.Tu je i Giethoorn iz Nizozemske, Guimarães iz Portugala (koji valja posjetiti s oprezom ukoliko ste Torcidaš), Roscoff u Francuskoj, Anghiari u Italiji, Clovelly iz Velike Britanije, Reine – Norveška, a tu je i slovenski Piran. Green

18.03.2022. (13:00)

Kad se bojiš, nisi svoj

Putin održao staljinistički govor pun prijetnji

Zapaljivi staljinistički govor u srijedu navečer u kojem je ruski predsjednik Vladimir Putin sugrađane koji se protive ratu nazvao “izdajicama” označio je promjenu tona i naznačio da mu ne ide sve po planu, smatraju zapadni stručnjaci, a prenosi CNN. Tatjana Stanova, politička analitičarka, uvjerena je da se oko Putina sve počinje rušiti. “Ovaj njegov govor je očaj, jaka emocija, nemoć”, napisala je na Telegramu. Stanova tvrdi da Putin gubi bitku za popularnost: “Ovo je početak kraja. Da, svima će staviti lisice, zaključati ih, zatvoriti, ali to više nema nikakve budućnosti. Sve će puknuti i pasti“. Index

06.08.2021. (15:30)

Uredska politika

CNN otpustio tri djelatnika jer su došli necijepljeni na posao

Jeff Zucker, predsjednik medijske kompanije, obavijestio je u dopisu zaposlenike o otpuštanju kolega koji su došli na posao, a nisu se cijepili. Podsjetio je da je cijepljenje obavezno ako su u kontaktu s drugim zaposlenicima. I Google, Facebook i Uber nedavno su najavili obvezno cijepljenje za radnike koji se vraćaju u ured, dok su New York i Kalifornija krenuli zahtijevati cijepljenje svih državnih radnika ili redovito testiranje. RTL

15.09.2016. (22:26)

Kako oni to misle: Facebook i moćni mediji udruženi u koaliciji First Draft odlučivat će koje su vijesti 'lažne' (i time kontrolirati širenje informacija)

21.02.2015. (12:59)

Dodaš još koju epizodu 'Seksa i grada' i gotovo

CNN ismijan zbog objave da džihadisti privlače žene nutellom i mačićima

CNN se našao na stupu srama nakon što su objavili vijest da Islamska država mami žene pomoću Nutelle i mačića. Ova bizarna tvrdnja ubrzo je pokrenula lavinu šala na društvenim mrežama. Prvo su se počeli sprdati sami džihadisti, a poslije toga pridružio im se i ostatak ‘normalnog’ svijeta. Ova glupava tvrdnja inače je izrečena u inače ozbiljnoj emisiji Newsroom koju vodi Carol Costello. Odmah nakon kraja emisije na twitteru se javio samoprozvani borac ISIS-a Abu Abdulla Amriki: “Kako to da ja nemam suprugu? A kuća mi je puna Nutelle i mačića…”. Jutarnji, Buzzfeed, Jezebel, RT