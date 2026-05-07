Od izvanrednih vijesti do 'uskoro opširnije'

Zbog čega vojske gube volju za borbom? To je pitanje koje je CNN postavio veteranima i vojnim povjesničarima. Tijekom povijesti postoje primjeri vojski koje su potiho “dale otkaz” – prestale napadati neprijatelja ili činile samo minimalno da bi preživjele. Razlozi za strah i paniku različiti su. Ipak, McCausland i povjesničari kažu da su se kroz povijest ratovanja kristalizirala najmanje tri razloga zašto vojske gube volju za borbom:

Gube vjeru u ciljeve Gube vjeru u svoje vođe Gube potporu svoje zemlje.

Politički kontekst američkog rata u Vijetnamu drugačiji je od trenutnog rata u Ukrajini. U Rusiji antiratni prosvjedi nasilno su ugušeni, a mediji većinom ne kritiziraju Putinove odluke. Međutim, na bojišnici ruski vojnici počinju shvaćati ono što su američki vojnici shvatili u Vijetnamu – da se bore za laž. N1