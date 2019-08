UN: Prestanite jesti meso i spasite Zemlju

Sa sadašnjih 1,6 milijardi klimatizacijskih jedinica diljem svijeta, doći ćemo do tri puta većeg broja do 2050. godine, što znači da bi klima-uređaji mogli osloboditi dovoljno emisija stakleničkih plinova do kraja ovog stoljeća za porast temperature od 0,5 stupnjeva Celzijevih. Manje razvijene zemlje, koje su često i najtoplije, bit će najteže pogođene učincima klimatskih promjena. Gotovo 2,8 milijardi ljudi živi u zemljama u kojima je prosječna dnevna temperatura viša od 25 stupnjeva Celzijevih, ali manje od 10% njih posjeduje klima-uređaj. Index