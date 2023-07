“Krešo, dogovoreno. Piška mater!”

Porazni je podatak kako novca za jedan jebeni tjedan na moru nema čak 42 posto Hrvata, odnosno točno dvostruko više nego Nijemaca. Podatak je još tužniji zna li se kako je Hrvatima, za razliku od njemačkih ili čeških proletera, more praktički pod nosom. Do tamo odakle siroti Hrvat ne može na more, Nijemac i Čeh već su vozili 12 sati: na njihovoj karti Europe Hrvat u Zagrebu živi drugi red do mora. Zato valjda u Hrvatskoj nema nikoga da kaže kako je to “tužan podatak” i kako bi “svako trebao imati priliku otići na godišnji odmor barem jedan tjedan godišnje”. Zašto je tomu tako? Ne postoji nježniji način da vam odgovorim: tomu je, što bi Hrvati rekli, tako iz razloga što na moru nikad niste ni bili predviđeni. Hrvat, takozvani “domaći turist, prigradski obični”, nije za more. Ili, svakako preciznije, more – ono Jadransko, takozvano “hrvatsko” – nije za Hrvata. N1