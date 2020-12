Državna higijena

Ja i moja mama smo bili u Konzumovoj poslugi. Onda sam ja zakašljao se jer pošto me je zaškakljalo u grlu. Mama je pogledala u mene sa strogoćom i rekla je: „Daj, malac, skini masku kad kašlješ, jebemu sveca! Cilu ćeš je zaslinit! Pa ne mogu ti je svaka dva dana prat!“ Tu je i barba od iza maknijo se korak unazad i raskobečijo je oči. On je mami rekao: „Obratno to triba, gospođo!“ Mama je njega pitala: „Šta obratno?“ Barba je rekao: „Triba se baš držat masku na ćunki kad se kašlje! A ne je skidat!… Niko ne skida mudante kad ide prdnit! E, tako ne triba skidat ni masku kad se kašlje!“ – Robi K.