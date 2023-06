Puše vjetar s istoka

Poznato je, naime, da je premijer Plenković od preuzimanja stranačkog kormila, a bilo je to prije gotovo sedam godina, jako puno vremena i medijskog prostora koristio za obračunavanje s nesklonim mu redakcijama, čak i s pojedinim novinarima. Plenković je baštinio ono najlošije u karijeri HDZ-ovog osnivača i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Za obojicu je definicija novinarstva služenje vlasti, tako da mediji preuzimaju posao agencija za odnose s javnošću. Dobar je novinar, po tome, zapravo piarovac koji bi morao biti sretan što može ugađati svom ‘vođi’. Što se tiče Hrvatske radiotelevizije kao javnog medija, Plenkoviću to i nije poseban problem. Daleko je ozbiljnije to što je Slobodna Dalmacija konceptualno u potpunosti predana u ruke HDZ-ovim piarovcima. Sada je glavni zadatak tog desetljećima uglednog dnevnog lista dezavuiranje oporbenog gradonačelnika Ivice Puljka. Željko Krušelj za lokalni medij.