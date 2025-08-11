Vizek: Iza političkog jaza koji danas razdvaja američke liberale i konzervativce ne stoji samo razlika u politikama i svjetonazorima - Monitor.hr
Danas (14:00)

Ili mi ili oni

Vizek: Iza političkog jaza koji danas razdvaja američke liberale i konzervativce ne stoji samo razlika u politikama i svjetonazorima

Politička polarizacija više nije samo vrijednosno neslaganje oko slobode govora, reproduktivnih pitanja, porezne politike, zdravstvene reforme ili međunarodnih odnosa. To je emocionalno nabijena, gotovo egzistencijalna podjela u kojoj druga strana nije politički protivnik nego prijetnja koju treba ukloniti. Iza političkog jaza koji danas razdvaja američke liberale i konzervativce ne stoji samo razlika u politikama i svjetonazorima. Njegov dublji, gotovo pa psihološki uzrok je ljudska priroda, odnosno nesposobnost da se doista čuje i razumije druga strana.

No ne bi li liberale činjenica da je za Donalda Trumpa glasalo više od 77 milijuna ljudi trebala potaknuti da se zapitaju što ti ljudi osjećaju i što ih motivira da podrže MAGA pokret? Hrvatski liberali bi se, po istom principu, mogli zapitati što doista pokreće pola milijuna ljudi da odu na Thompsonov koncert na Hipodromu. Obrat vrijedi jednako: konzervativci bi možda trebali zastati i poslušati kada im liberali govore o sustavnoj diskriminaciji, reproduktivnim pravima ili klimatskim promjenama. Dobar tekst Maruške Vizek za tportal.


Slične vijesti

Četvrtak (08:00)

Putin dobio kavu s izaslanikom, a račun – Indija

Trumpovo carinsko čudo: kaznio Indiju da bi napakostio Putinu

Samo nekoliko sati nakon sastanka svog izaslanika s Putinom, Trump je udvostručio carine Indiji zbog njezine kupnje ruske nafte, ciljajući time ruski ratni budžet. Iako sastanak u Kremlju nije donio napredak, Trump je potezima pokazao da gubi strpljenje s Putinom. Indija najavljuje protumjere, dok Washington priprema nove sankcije – ovaj put i direktno prema Moskvi. Carine Indiji tako postaju prva prava ekonomska kazna Trumpove administracije prema Rusiji, i to dva dana prije najavljenog roka. Index… Carine na uvoz iz nekoliko desetaka zemalja, visoke od 10 do 50 posto, danas su stupile na snagu i stavile na ispit strategiju republikanca za smanjivanje trgovinskog deficita (tportal)

30.07. (14:00)

Je suis South Park!

Kako su Sotona i mikropenis digli živac Trumpu, ali i ‘normalnoj’ Americi koja ga se panično boji

Nakon gotovo dvije godine stanke na televiziju se uz velik prasak vratila vjerojatno najluđa animirana serija u povijesti, američki South Park, i to epizodom koju su već istog dana jednakim emocionalnim intenzitetom komentirali Trumpov ured, mediji koji se vole nazivati progresivnima, ali i Joe Rogan. U ne tako nježnom razgovoru dvojice ljubavnika Sotona poručuje Trumpu da nije raspoložen za seks s njim jer mu je ‘još jedna nasumična kučka na Instagramu napisala da se nalazi u Epsteinovim spisima’. Osim toga, Sotona priznaje Trumpu da mu se ne sviđa njegov mikropenis, toliko malen da ‘ništa ne može vidjeti’, i sad vam je već jasno o čemu cijela Amerika priča već danima.

Iako su Parker i Stone za 50 novih epizoda serijala dobili nevjerojatnih milijun i pol dolara, kroz spomenutu epizodu uspjeli su provući i nimalo suptilnu kritiku samog Paramounta, televizijske mreže koja je nedavnom nagodbom pristala pratiti Trumpu 16 milijuna dolara zbog emitiranja intervjua s Kamalom Harris u emisiji ’60 minuta’ na svom drugom kanalu, CBS-u, u kojemu je Trump, po njegovu mišljenju, izvrijeđan. Komičar Stephen Colbert u emisiji ‘Late Night Show’ na istom tom kanalu nazvao je iznos nagodbe ‘velikim debelim mitom’, zbog čega je njegova emisija otkazana. Bojan Stilin za tportal

28.07. (09:00)

Kao sjena na zidu: Epstein i duhovi starog društva

Jokić o slučaju Epstein: Za radikalne pobornike Trumpa ovo je dokaz duboke države na djelu i da je elitama dozvoljeno sve, pa i zlostavljanje djece

Oni koji imaju i koji su moćni mogu sve, a kad ih se i ulovi, uvijek će postojati neki kongresmen ili predsjednik koji će slučaj zakopati duboko u ladice. Trump je dugo iskorištavao ovaj narativ koristeći ga protiv svojih političkih protivnika, sve dok nije postalo vrlo jasno da se i on nalazi u famoznim spisima, da postoje poruke ‘dragom Jeffreyu’, crteži ženskih tijela s posvetama i vjerojatno brojne snimke sredovječnog Donalda kako uživa u znatno mlađem društvu.

Za hrvatske prilike, puno zanimljiviji od samog slučaja je način na koji se Trumpova administracija pokušava nositi s posljedicama jer slične obrasce ponavljaju i brojne europske, a ponekad i naša vlast. Trumpov taktički pristup se okvirno može svesti na sljedeće: ne priznaj, udari nazad i umanjuj ili ignoriraj vlastite neuspjehe u vezi sa slučajem. Pa se tako pažnja javnosti pokuša zakopati nizom “šokantnih” vijesti, poput preljuba na koncertu Coldplayja. Neizvjesno je hoće li istom taktikom i ovaj put Trump uspjeti. Boris Jokić za tportal.

28.07. (01:00)

Samo da i njih još ne otkažu

Stajčić: Nitko dosad nije toliko ugrozio Trumpa u novom mandatu kao komičari

Nakon Colberta i Stewarta, čačkanje po Trumpovoj povezanosti s Epsteinom možda je najviše odjeknulo sa South Parkom, čija je epizoda još iste večeri proglašena najfurioznijom u inače dugoj tradiciji furioznosti i političke nekorektnosti animiranog showa. Trumpovo lice nije nacrtano, već su kolažirane i animirane fotografije njegovih portreta dok se u radnji prokazuje kao beskrupulozan lik, tj. netko tko s vragom liježe u krevet. Nakon reakcije Bijele kuće, tvorci South Parka su gotovo Monty Pythonovski rekli “kako im je jako žao”.

Sprdnja s Trumpovim libidom u epizodi „Sermon on the ’Mount“ premijerno prikazanoj u srijedu, 23. srpnja samo je vrh ledenog brijega hipokrizije američkog društva u novoj Trumpovoj eri u kojoj je „Woke mrtav“, u kojoj je ugašen program NPR radija, te se spominje i cenzura na CBS-u (Colbertov slučaj), gdje ljudi „preko noći“ mijenjaju svoja ideološka uvjerenja iz straha za radno mjesto. Sprdnja s veličinom Trumpovog penisa očekivano jest izazvala gnjev predsjednika koji je cijelog života na glasu kao ženskar, a možebitno i seksualni prijestupnik ako to dokažu Epsteinovi dokumenti (otud vrag u postelji), no 22 minute „South Parka“ i bez te ekstra pikanterije jasno ukazuju na to da je „car gol“ u puno više razina. Ravno do dna

Novu epizodu South Parka komentiraju i na Forumu.

27.07. (00:00)

Ucijenjeni su

Slučaj Epstein možda ukazuje na razlog zašto političari šute o Palestini

Ako znamo da su židovske organizacije u SAD-u financirale Trumpov politički povratak na mjesto predsjednika SAD s najmanje 250 milijuna dolara; ako znamo da Mossad ima svaki od stotina, možda i tisuća GB snimljenog materijala i da znaju točno ima li u materijalu snimki Trumpa na Epsteinovom otoku, onda nije iznenađujući Trumpov stav prema izraelskom genocidu nad Palestincima u Gazi i njegov sjajna, prekrasna, velika vizija Gaze kao ljetovališta za epsteinovsku elitu na kostima pobijene palestinske djece.

Također ne iznenađuje Trumpova panika oko raspleta slučaja Epstein. Izađe li sve u javnost, mogla bi se pod teretom dokaza raspasti velika, sjajna i lažna priča o zapadnim vrijednostima, razotkriti pedofilska, psihopatska elita koja vlada državama Zapada, umjesto da je pod strogim nadzorom društva u specijaliziranim ustanovama. Dino Perica za Institut-Ime

25.07. (16:00)

Make America confused again

MAGA bez Trumpa? Pokret puca po šavovima zbog Epsteina i rata

Trumpov MAGA pokret sve više puca iznutra – pristaše ga optužuju za izdaju zbog ratne politike, slanja oružja Ukrajini i zataškavanja Epsteinove afere. Iako je Trump obećao razotkriti elitu, njegovi bivši saveznici sada javno traže “proklete dokumente”. Podrška pada, a MAGA se prvi put suočava s mogućnošću da preživi bez svog osnivača. Guardian piše da je Trump upao u zamku vlastitih taktika: ohrabrivši zavjerenički diskurs, stvorio je očekivanja koja sada ne ispunjava. Iako Trump osobno više ne može na izbore, oslabit će cijelu buduću republikansku desnicu, koja više neće imati neprikosnoveni autoritet MAGA osnivača (što i nije toliko loša stvar). Index

19.07. (13:00)

Lista nepoželjnih: svi su unutra, nitko nije kriv

Slučaj Epstein: Američki predsjednik teško da će se tako lako riješiti duhova koje je sam prizvao

Trump je osobno bio povezan s Epsteinom, ali nije poznato u kojoj mjeri i je li imao veze sa zločinima koji se pripisuju financijašu Epsteinu. Epsteinu se stavlja na teret spolno iskorištavanje djece i održavanje veza s bogatima i moćnima kako bi prikrio svoje zločine. Tzv. ‘Epsteinov popis klijenata’ postao je glavno uporište i neka vrsta totema čitavog slučaja. I oko Epsteinove smrti 2019. i dalje kruže divlja nagađanja: nakon što je uhićen, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji. Službena istraga je objavila da je počinio samoubojstvo. No nekoliko zatvorskih čuvara te je noći propustilo obaviti redovite ophodnje, iako je Epstein samo mjesec dana prije navodno pokušao samoubojstvo. To je bilo dovoljno da se razbuktaju špekulacije, a i Trump ih je osobo razbuktavao uoči predsjedničke kampanje. Trump se još 2019. poušao distancirati od slučaja, rekavši kako “ništa nije znao o zlostavljanjima”,  te je pokušavao zaustaviti tu sve žešću raspravu – bez uspjeha. U prilog mu ne idu ni Muskovi tweetovi, iako su neki u međuvremenu obrisani. DW

16.07. (10:00)

Stradat će od vlastitog oružja

Analiza CNN-a: Trump je prvi put postao žrtva nekontrolirane teorije zavjere

Trump vrlo rijetko gubi kontrolu nad vlastitim narativima. No, u slučaju Jeffreyja Epsteina, situacija je Trumpu izmakla kontroli, što je za njega nova situacija; ovaj put je u sukobu s najglasnijom i teorijama zavjere najsklonijom frakcijom svojeg MAGA pokreta, uvodne su riječi velike analize CNN-a. Ako itko zna da vladine izjave ne mogu ugasiti teorije zavjere, to je Trump. On je stvorio neke od najpoznatijih lažnih intriga u povijesti američke politike, od rasističkih fantazija o podrijetlu Baracka Obame do priča o “ukradenim izborima 2020.” koje su mu pomogle vratiti vlast 2024. godine. Veliko je pitanje može li Trump pretrpjeti štetu unutar vlastite političke koalicije ako ne uspije utišati buru nakon izvješća Ministarstva pravosuđa o Epsteinu. Index

30.06. (01:00)

Jedno kaže, a ne učini ništa

Starešina: Multimilijarderi u Trumpovom uredu ogolili su politiku i diplomaciju

Zasad je još prerano ocjenjivati uspjeh Trumpovih milijunaša i milijardera u politici. Ali prošlo je dovoljno vremena za sagledavanje promjena koje su unijeli. Počevši od samog predsjednika – multimilijunaškoga poduzetnika. Najveća su promjena brzina donošenja odluka i vrlo izravna, čak brutalna komunikacija, dosad neviđena u najvišoj politici, koja je zasad predsjednikov privilegij. Politika je potpuno ogoljena: s najviših razina javno se licitira koliko stoji mir, koliko njegovo održavanje, razmjenjuje se sigurnost za rijetke metale.

I prije se mir naplaćivao. Ali iza kulisa. Predsjednik se ne libi u Ovalnom uredu držati lekcije liderima drugih zemalja, prokazivati ih kao lažljivce i slično. Najavljuje da će uzeti Grenlad – kako god. To predsjednik političar nikada ne bi rekao. Rekao bi da ide spasiti Eskime. S druge strane, ni sâm predsjednik ne slijedi svoje riječi: nije napao Grenland, nije napustio Ukrajinu, nije napustio NATO, a (zasad) nije uzeo ni katarski predsjednički zrakoplov. Višnja Starešina za Lider.

22.06. (11:00)

A 'Give peace a chance' ništa?

Amerika napala Iran! Trump: ‘Bilo kakvu osvetu dočekat ćemo još jačom silom‘. Počeo i novi napad Izraela

  • Amerika izvela napade na Iran, izvršen napad na tri glavna nuklearna postrojenja u Iranu – Natanz, Esfahan i Fordo (tportal). Trump: Potpuno smo uništili iranske nuklearne komplekse (Index), “Ili mir ili idu još jači napadi” (Index), Iransko ministarstvo: “Imamo pravo odgovoriti svom snagom” (Jutarnji), Iran ispalio salve projektila na Izrael nakon američkog napada (Index)
  • Netanyahu: Trumpova odluka da napadne Iran promijenit će povijest (N1)
  • Šef UN-a: Američki napad može dovesti do katastrofalnih posljedica (Index)
  • IAEA: Nema povećanja razina radijacije nakon američkih napada na Iran (Index)
  • Što se zna o tri napadnuta nuklearna postrojenja u Iranu: Natanz je najveći pogon za obogaćivanje urana, Fordo je duboko ukopano i čuvano postrojenje, samo SAD ima bombe koje mogu pogoditi tako duboko, Isfahan je najveći istraživački kompleks u Iranu (Index)
  • Trump na udaru kritika u SAD-u, demokrati bijesni: Obmanuo je zemlju, nijednom predsjedniku ne bi se smjelo dopustiti da jednostrano gurne ovu naciju u nešto tako značajno kao što je rat (tportal, Index)