Uvijek se nađe krivac, ali odgovoran - teško

Prosečan Srbin od sistema ništa više ne očekuje. Ali kad zagusti, zna kome da se obrati i gde da se učlani, ako to već nije uradio. SNS, a za njom i Srbija i njene institucije posluju kao firma (i to prilično neuspešna, da budemo blagi u oceni). Posledice vladavine Vučićeve Srpske napredne stranke su katastrofalne. Stopa smrtnosti za vreme COVID19 pandemije, korupcija, zagađenost životne sredine i katastrofalan kvalitet vazduha, stalna poskupljenja u svim sektorima, siromaštvo, opadanje kvaliteta života, izlivi ksenofobije, homofobije i brojni drugi vidovi ispoljavanja retrogradnosti – to je srpska svakodnevica.

Opozicija je beznadežno razjedinjena i nije u stanju da biračkom telu koje je u takvo kakvo jeste, pruži utisak da mogu doneti potrebne promene. Ulica je (možda) nešto drugo. Niko u ovom trenutku ne može da prognozira koji su krajnji dometi talasa protesta u Srbiji. U štrajku su i poljoprivrednici. Po prvi put u više od 12 godina na vlasti, Vučićeva vladavina se suočava sa problemima preko kojih ne može samo da se prelepi flaster. Ravno do dna