Teletabis bez signala

Vučićeva vlast u Srbiji pokazuje znakove slabljenja i mogućeg raspada - Monitor.hr
Vučićeva vlast u Srbiji pokazuje znakove slabljenja i mogućeg raspada

Analiza portala Nova.rs ukazuje na znakove slabljenja i mogućeg raspada vlasti Aleksandra Vučića. Režim se suočava s financijskim problemima, o čemu svjedoče kašnjenja plaća u javnom sektoru i na lokalnoj razini. Istodobno, sve je očitije da se policija izjednačava sa stranačkim batinašima, dok se autonomija sveučilišta bezobzirno gazi. Kritički mediji su pod pritiskom, slično kao 1999. godine. Najveći pokazatelj slabosti je, međutim, unutarnji raspad Srpske napredne stranke, čija je podrška na terenu sve manja, a koalicije se raspadaju. Index


30.06. (08:00)

Njihovih 500 tisuća

Vučićev strah od izbora: Bit će sve više uhićenja

  • Tisak na njemačkom ocjenjuje da će nasilje na ulicama promijeniti dinamiku prosvjeda. Predsjednik Vučić boji se novih izbora i pojačava represiju (DW)
  • Picula: Studenti se već dugo poigravaju s idejom o studentskoj listi na kojoj bi bili ljudi od ugleda u Srbiji. Oni su odbijali bilo kakvu vezu s institucionalnom opozicijom u Srbiji, Vučić se osjeća osokoljenim i nastavlja koristiti sva sredstva koja ima na raspolaganju (HRT, tportal)
  • Nakon vala masovnih uhićenja studenata, građana i aktivista koji su uslijedili poslije Vidovdanskog prosvjeda, širom Srbije izbili su spontani građanski prosvjedi, promet normaliziran tek u nedjelju ujutro (Jutarnji)
  • Jesu li studenti za promjene – suštinske reforme i europeizaciju – ili samo za zamjenu Vučića, odnosno da ga zamjeni ‘Vučić 2.0‘? Govori na prosvjedu ukazuju na mogući zaokret udesno, neki studenti očito nasjeli na Vučićevu jeftinu propagandu (Jutarnji)
  • Policija maricama u punoj brzini krenula na građane u Beogradu, ima i snimka (tportal, N1)
15.04. (19:00)

Nije podoban

Vučić čitao pismo dječaka i falsificirao ga, nije htio spomenuti Đokovića

Mali je napisao da voli Đokovića, a Vučić je to preskočio. Novak Đoković, “najveći tenisač svih vremena i jedan od najvećih sportaša ikad”, je postao državni neprijatelj otkako je dao podršku sudentima koji prosvjeduju. Tportal Lijepo se vidi na videu što stvarno piše.

14.04. (17:00)

Ćaciland uzvraća udarac

Sljedeća faza – masovno hapšenje: Vučić je konačno prelomio da nasiljem zaustavi proteste

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, pokušat će silom zaustaviti studentske blokade i prosvjede. Planovi postali sasvim jasni nakon izjave koju je prije nekoliko dana dao za TV Pink, u kojoj “praktički najavljuje masovna uhićenja novinara, profesora i dekana”. Na skupu održanom u subotu navečer, upozorio je državne institucije da “počnu raditi svoj posao, inače će uslijediti posljedice”. “Više neće biti nekažnjenog blokiranja gradskog prometa, željezničkih stanica i drugih javnih službi. Gotovo je s obojenom revolucijom. Ni izvana ni iznutra nećemo dopustiti da nam ruše državu. Neka hodaju koliko god žele, ništa im to neće pomoći” – rekao je Vučić. Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine: “Srbija je ponovno pokazala toleranciju i strpljenje, većinska Srbija je to pokazala i to je pobijedilo. Nismo poduzeli nijednu represivnu mjeru. Sada kažemo: “Dosta je!”. Studenti moraju učiti, Srbija mora raditi i moramo nadoknaditi sve što smo izgubili u posljednjih pet mjeseci.” Nova.rs

18.03. (21:00)

Nakon Vučića - opet Vučić

Raos: Nitko izvana Vučića ne ruši, a studenti koji bi ga htjeli srušiti nemaju koga ustoličiti

Među prosvjednicima baš i nema europskih zastava, već sve vrvi od Kosova, a poruke i nisu toliko različite od onih kojima godinama barata i upravlja sâm Vučić. Jasno je da svaka studentska generacija želi biti dio nečeg većeg i povijesno važnijeg i misle da će baš oni biti neki novi šezdesetosmaši i jasno je da se neku prirodna solidarnost s drugim studentima koji na ozbiljnoj muci svakako može shvatiti i pozdraviti, no u potrazi za nekim novim Janom Palachom, valja imati oči širom otvorene da se ne bi ispalo nasamarenim i duboko razočaranim. Za konsolidaciju demokracije potrebno je da neka zemlja prođe barem dvije mirne smjene vlasti u kojima će se promijeniti ključne osobe i/ili stranke u izvršnoj vlasti. Međutim, od osamostaljenja od osmanske vlasti 1878. do danas, Srbija, bilo kao neovisna država, bilo u okviru jugoslavenske države, nije nikada prošla dva mirna prijenosa vlasti. Višelav Raos za tportal

14.03. (15:00)

Toliko ljudi na ulicama da se vladajućima, pokraj stolica, tresu gaće

Veliki subotnji prosvjed neki smatraju ključnim, Vučić najavljuje da neće biti moguće izbjeći nasilje

Predstavnici vlasti posljednjih dana često su upozoravali na nerede, iako su studenti ponovo pozvali na mirno okupljanje. Tako je predsjednik Aleksandar Vučić, gostujući na javnom servisu RTS, rekao da su državne strukture dobro upućene u planove pojedinaca koji će zloupotrijebiti „blokadere”, te da je „gotovo nemoguće izbjeći nasilje u subotu, jer će biti počinjena najteža kaznena djela protiv Republike Srbije”. Sugovornici DW-a ističu da je takav narativ vrlo opasan i štetan, ali da se plasira samo s jednim ciljem – sprečavanje omasovljenja prosvjeda. Zaključak je da nas sutra ne čeka nikakav “Dan D”, ali kako će nepredvidljivost studenata, koji su pokazali da su mudri i promišljeni, „uvesti prosvjede u neku sljedeću fazu, koja će ujedno biti i završna“.

28.01. (08:30)

'Gospoda vam izgledaju veliki jer klečite. Ustanite da vidite koliko su mali'

Video: Beograd sinoć

Neki spominju brojke od čak 100 tisuća ljudi na ulicama Beograda. Cijelo se vrijeme pozivalo na miran prosvjed, bez izazivanja incidenata. VečernjiVučić se u ponedjeljak obratio javnosti, rekao je da je tužilaštvo podiglo 13 optužnica protiv odgovornih osoba zbog nesreće u Novom Sadu, kao i da tri mjeseca poslije tragedije “trenutna atmosfera nikome ne odgovara”. Tvrdi da je prvi zahtjev studenata, da se objavi cijela dokumentacija o nadstrešnici, ispunjen: “Vlada je objavila 559 linkova, 13.042 dokumenta…“. Najavio je da će i pomilovati uhićene na prosvjedima. Večernji, Index

26.01. (11:00)

Samo da ne uzjaše Murta ukoliko ipak na kraju sjaše Kurta

Prosvjedi u Srbiji traju već dva mjeseca, Vučić ozbiljno uzdrman, neki uvjereni u njegov skori kraj

Već dva mjeseca traju protesti u organizaciji studenata državnih univerziteta u Srbiji. Oni traže istragu i kažnjavanje odgovornih za pad nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja je 1. studenog prošle godine usmrtila petnaest ljudi. Građanska neposlušnost, što su je, na poziv studenata zadnjih dana pokazali i profesori, odvjetnici, privrednici, ljekari, vlasnici knjižara, dućana, barova, restorana, ulijeva nadu da režim predsjednika Aleksandra Vučića broji svoje posljednje dane na vlasti. “Kontramiting” u Jagodini dokaz je da je predsjednik Srbije politički oslabljen. No, postoji bojazan od uličnih sukoba, a stvar bi mogla eskalirati ukoliko Vučić proglasi izvanredno stanje i pozove vojsku na ulicu. No, to bi ujedno bio i njegov politički kraj, smatraju. Index… o tome opširno pišu i njemački mediji, gdje navode pokušaje vlasti da podijeli, diskreditira ili čak fizički napada demonstrante. DW

03.01. (19:00)

Ne želim vas plašiti, ali...

Vučićevi lojalisti: čuvari vatre ili plamen podjela?

Aleksandar Vučić otkrio je postojanje “lojalista,” tajne frakcije SNS-a s preko 17.000 članova odanih isključivo njemu, koji se sastaju u crkvama i zaklinju na krv. Oporba i analitičari oštro reagiraju, optužujući Vučića za zastrašivanje i uspoređujući ga s Trumpom. Studentski prosvjedi u Beogradu dodatno su zakomplicirali situaciju, dok neki analitičari upozoravaju da Vučićeve izjave prizivaju opasne povijesne asocijacije. Usporedbe sa Spartancima i SS-ovcima dodatno potpiruju vatru. Oporbene političarke pozivaju SPC da se očituje o vezi crkve i ekstremnih skupina, dok Vučić nastavlja s kontroverznim izjavama koje šokiraju javnost. tportal

26.12.2024. (09:00)

Ni zima neće da ih spreči da na ulici kažu šta misle

Što se događa u Srbiji: hodogram događaja za lakše razumijevanje uzroka i posljedica, iz pera Beograđana

Prosečan Srbin od sistema ništa više ne očekuje. Ali kad zagusti, zna kome da se obrati i gde da se učlani, ako to već nije uradio. SNS, a za njom i Srbija i njene institucije posluju kao firma (i to prilično neuspešna, da budemo blagi u oceni). Posledice vladavine Vučićeve Srpske napredne stranke su katastrofalne. Stopa smrtnosti za vreme COVID19 pandemije, korupcija, zagađenost životne sredine i katastrofalan kvalitet vazduha, stalna poskupljenja u svim sektorima, siromaštvo, opadanje kvaliteta života, izlivi ksenofobije, homofobije i brojni drugi vidovi ispoljavanja retrogradnosti – to je srpska svakodnevica.

Opozicija je beznadežno razjedinjena i nije u stanju da biračkom telu koje je u takvo kakvo jeste, pruži utisak da mogu doneti potrebne promene. Ulica je (možda) nešto drugo. Niko u ovom trenutku ne može da prognozira koji su krajnji dometi talasa protesta u Srbiji. U štrajku su i poljoprivrednici. Po prvi put u više od 12 godina na vlasti, Vučićeva vladavina se suočava sa problemima preko kojih ne može samo da se prelepi flaster. Ravno do dna

11.08.2024. (16:00)

Ekološka osviještenost radi svoje

Vučić zbog prosvjeda prozvao hrvatske medije: Dok sam im ja jedina meta, zadovoljan sam

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon prosvjeda protiv rudarenja litija sinoć u središtu Beograda, dok prosvjednici u međuvremenu ustraju u namjeri da blokiraju željeznički promet. Sam skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je veoma važno za našu zemlju. Međutim, kako se skup završio, dogodile su se stvari koje smo očekivali da će se dogoditi. Kad svaki dan prijetite, onda se nasilje dogodi. Zauzimanje međunarodne pruge, zaustavljanje prometa na brzoj cesti nisu nikakav doprinos demokraciji nego izvrgavanje ruglu… To je teror manjine. N1… Dogodio se i incident kada se automobil zaletio u prosvjednike koji su blokirali autocestu u Beogradu nakon velikog skupa na beogradskim Terazijama protiv kopanja litija u Srbiji. Policija je u ranim jutarnjim satima opkolila građane koji su cijelu noć proveli na kolodvoru Prokop. Ima i uhićenih N1