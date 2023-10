Mogli bi pristojnu stranku osnovati

Nepalski radnici od nepalskih robovlasničkih agencija za skupe pare kupuju robovski status i povlasticu da ih te agencije prodaju hrvatskim robovlasničkim agencijama koje ih zatim za dvostruku cijenu prodaju hrvatskim poslodavcima. Sloboda za nepalskog radnika nije najviša ljudska vrijednost, nego on za ogroman novac, koji će godinama otplaćivati, kupuje pravo da bude rob. Od onog što mu njegov hrvatski poslodavac isplati on će morati da preživi, pošalje novac obitelji u Nepalu, otplaćuje svome nepalskom, a posredno i hrvatskom robovlasniku cijenu svoga robovanja. Zašto strani radnici žele biti robovi i raditi za poslodavce u europskim zemljama koje se isprazno diče idealima slobode i ljudskih prava? Zato što žele u svojim domovinama sagraditi kuću, zaštititi porodicu i stvoriti svijet u kojemu će sloboda moći biti najviša ljudska vrijednost. Razumijete? Da bi ti ljudi mogli da dopru do slobode, najprije moraju da se pokore, da otkupe pravo – da budu robovi. Jergovic