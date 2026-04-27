Nit bananu jeo nit bananu mirisao
AI i ljudsko iskustvo: može mirisati kao banana, ali nikada neće biti banana
Tekst na Psychology today povlači oštru granicu između reprezentacije i iskustva. Analogija s amil-acetatom: kemikalija koja može savršeno imitirati miris banane, ali ona nikada ne postaje banana. AI funkcionira na isti način – on barata vrhunskim opisima stvarnosti, ali nema pristup samoj stvarnosti.
- Asimptotska vjernost: AI se može beskonačno približavati ljudskom izričaju, ali nikada ne postaje “biće” jer mu nedostaje proživljeno iskustvo koje mijenja subjekt
- Fenomen Epistemia: Sposobnost AI-ja da pruži tečan i logičan odgovor stvara iluziju znanja bez procesa učenja ili razumijevanja (tzv. anti-inteligencija)
- Gubitak kriterija: Najveća opasnost nije u AI-ju, već u nama. Postoji rizik da ćemo se naviknuti na “plitke” odgovore i prestati primjećivati nedostatak dubine, emocije i kognitivnog truda koji definira ljudskost