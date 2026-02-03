Nije jackpot, ali nije ni prazna kasica
Za mirovinske fondove 2025. godina bila je iznadprosječna
Obvezni mirovinski fondovi 2025. završili su s rekordnih 26,5 milijardi eura imovine, uz godišnji rast od 13,9 posto. Rast su potaknuli visoki prinosi, stabilizacija tržišta i povećanje broja članova, kojih je sada više od 2,4 milijuna. Fondovi kategorije A i B ostvarili su iznadprosječne prinose, dok je struktura ulaganja ostala uravnotežena između sigurnosti i rasta. Paralelno je rastao i treći stup, uz državne poticaje. Sustav potvrđuje dugoročnu stabilnost i važnost za buduće mirovine. Lider