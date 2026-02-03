Nije jackpot, ali nije ni prazna kasica

Aktualni ministar Ivan Paladina temeljem ortačkog ugovora s vlasnikom Instituta IGH Sergejem Gljadelkinom došao je do junk obveznice te tvrtke, a zahvaljujući vlasništvu nad tim vrijednosnim papirom, dočepao se 53 parcele građevinskog zemljišta u okolici Slavonskog Broda te sada želi na sebe prepisati poslovnu zgradu Instituta IGH u Splitu. Obje nekretnine Paladina je u imovinskoj kartici procijenio na gotovo 30 milijuna kuna. No, da bi netko dobio, netko mora i izgubiti. U ovom slučaju izgubili su mirovinski fondovi… piše Ilko Ćimić za Index

Marko Rakar na svom blogu povodom toga analizira loše poslovanje i netransparentnost obaveznih mirovinskih fondova (šokantno) koji danas upravljaju s otprilike 130 milijardi kuna i svake godine, a taj se iznos, ne računajući prinose, povećava za oko 7 milijardi kuna novih uplata.