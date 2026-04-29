Jednom kad 1984. pokuca na vrata

Alex Karp, direktor Palantira, objavio je u svojoj knjizi "Tehnološka republika" kontroverzni politički manifest. Glavne teze uključuju kraj nuklearnog odvraćanja i prelazak na AI naoružanje, uz poziv na ponovno naoružavanje Njemačke i Japana. Palantir zagovara „tvrdu moć" i povratak duga Silicijske doline državi kroz borbu protiv kriminala. Dok kritičari poput Varoufakisa i Muddea ove stavove nazivaju "tehnofašizmom", tvrtka nastavlja širiti utjecaj u vojnom i policijskom sektoru (uključujući Njemačku) svojim moćnim alatima za nadzor i analizu podataka, poput Gothama i Foundrvja.