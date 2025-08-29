Gradski “fast track” pretvoren u prometnu gužvu

Za pretpostaviti je da su ga odmah po najavi enormnog povećanja plaća u javnom sektoru pedantni računovođe u Ministarstvu financija upozorili na određene nedostatke takvog plana, što znači da je Plenković još jedan prizemni politički muljator koji poput palanačkog šerifa skuplja glasove neozbiljnim obećanjima na lokalnom sajmu. U toj varijanti, znao je da će biti potreban rebalans i uštede, ali je odlučio praviti se blesav dok ne prođu svi relevantni izbori, da bi onda blagoslovio Primorčev nimalo suptilan apel ministrima – tvrdi Vanja Figenwald za Lider. Da se znalo se da će se u rebalans ići još kod donošenja predizbornog proračuna, podsjećaju i na Faktografu.