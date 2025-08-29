Gradski “fast track” pretvoren u prometnu gužvu
Zagrebački rebalans: manje novca i dulji rokovi za ključne projekte
Rebalans zagrebačkog proračuna smanjuje sredstva za osam većih infrastrukturnih projekata i produljuje rokove završetka. Kapitalna ulaganja rastu s 92 na 97 milijuna eura, no dio sredstava preraspoređuje se zbog zastoja i imovinsko-pravnih problema. Najviše pogađaju nadvožnjak Medpotoki, čiji početak radova odlazi na ljeto 2026., te Sarajevsku cestu, kojoj se sredstva režu za više od 6 milijuna eura i rok produljuje za nekoliko mjeseci. Oporba tvrdi da je riječ o nerealnim obećanjima i slabom korištenju EU fondova, dok gradska uprava ističe da se projekti odvijaju postupno kako bi se izbjeglo preopterećenje prometnica. HRT