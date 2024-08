Ako ništa, barem je zabavno

Biznismen Steve Endacott je među stotinama kandidata za člana parlamenta na nacionalnim izborima u Britaniji 4. srpnja. No za razliku od ostalih, lice na njegovom predizbornom letku nije on, već njegov avatar generiran umjetnom inteligencijom. Endacott, čija tvrtka Neural Voice pokreće njegov AI alter ego, rekao je da ga je njegova frustracija ‘standardnom politikom’ natjerala da se odluči kandidirati kao nezavisni kandidat za izbornu jedinicu Brighton Pavilion u gradu na južnoj obali. ‘AI Steve’ – ime koje će se pojaviti na glasačkim listićima, u stvarnom vremenu komunicira s lokalnim stanovništvom o temama koje se kreću od LGBTQ prava i stanovanja do prikupljanja smeća i imigracije. Zatim iznosi ideje o politici te ih traži njihove prijedloge. No, na pitanje o ‘AI Steveu’, izborna komisija je rekla da će, ako on pobijedi, stvarni Endacott biti član parlamenta, a ne bilo koja njegova AI verzija. HRT