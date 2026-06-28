Tehnologija sve pametnija, mi sve gluplji
Istraživanja potvrđuju: Pretjerano oslanjanje na umjetnu inteligenciju slabi naš mozak i vještine
Znanstvene studije potvrđuju da mozak funkcionira po načelu “koristi ili izgubi”, a pretjerano oslanjanje na umjetnu inteligenciju već smanjuje ljudske kognitivne sposobnosti. MIT-ovo istraživanje otkrilo je da su korisnici ChatGPT-a imali do 55% slabiju moždanu povezanost u mrežama za pažnju i pamćenje, a njihovi eseji ocijenjeni su kao „bezdušni“. Problem pogađa i stručnjake: uvođenje AI-ja u medicinu smanjilo je stopu liječničkog otkrivanja opasnih polipa za 20% kada su radili samostalno. Fenomen “kognitivnog rasterećenja” dovodi do slabijeg kritičkog mišljenja i gubitka osjećaja vlasništva nad vlastitim radom. Index