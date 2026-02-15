Duhovni nitroglicerin, ali s uputama za uporabu
Alpha: globalni evangelički tečaj koji privlači milijune i cilja mlade
Tečaj Alpha, pokrenut 1977. u londonskoj crkvi Holy Trinity Brompton, prerastao je u globalni fenomen s više od 30 milijuna polaznika. Samo 2024. pohađalo ga je dva milijuna ljudi u 146 zemalja. Financiran donacijama, uz potporu poduzetnika poput Kena Costa, Alpha nudi strukturirani, nenametljiv uvod u kršćanstvo i izbjegava kontroverzne teme. Posebno je usmjerena na mlade, u vrijeme kada interes za crkvu u Britaniji opada, čime njezin rast ide protiv dominantnih društvenih trendova. Jutarnji prenosi The Economist