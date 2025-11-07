Kad “land of the free” postane “rent of the broke”
Američki san na čekanju: socijalist u New Yorku, gladni u Vermontu
Pobjeda Zohrna Mamdanija u New Yorku simbol je rastućeg nezadovoljstva zbog stambene i zdravstvene krize, koje su pogoršale Trumpove politike i pohlepa financijskog sektora. Dok banke lihvarski zarađuju, bolnice propadaju, a srednja klasa se pretvara u podstanare, siromašniji Amerikanci gube zdravstveno osiguranje. Trump, pak, priprema represivne mjere i koristi kaos za učvršćivanje vlasti, dok Republikanci ukidaju subvencije i izazivaju socijalni kolaps. Istodobno, Demokrati u Kaliforniji uzvraćaju istom mjerom precrtavajući izborne okruge. Polarizacija između “MAGA” Amerike i progresivnih gradova sada podsjeća na raspad Jugoslavije. Na Mamdanijevom slavlju, uz Bernieja i AOC, odzvanjao je citat Eugenea Debsa: “Vidim zoru boljeg dana za čovječanstvo.” Ivo Škorić za H-alter