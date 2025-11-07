Kad “land of the free” postane “rent of the broke”

Sve su glasniji zahtjevi da Joe Biden povuče svoju kandidaturu za predsjednika SAD-a. Čak je i ugledna demokratska političarka Nancy Pelosi izjavila: „Vremena je sve manje“. No tko bi ga mogao zamijeniti? Bidenova dopredsjednica Kamala Harris je najlogičniji izbor. Unatoč kritikama, ima najveću prednost pred ostalima i medijski je najvidljivija. Spominje se i guvernerka Michigana Gretchen Whitmer ima 52 godine i jedna je od najaktivnijih u Demokratskoj stranci. Tu je i kalifornijski guverner Gavin Newsom, koji je doduše već odbacio mogućnost da bi se kandidirao za predsjednika. Jay Robert „JB” Pritzker, guverner Illinoisa jedan je od najbogatijih na popisu, koji inače izdašno podupire kampanje Demokrata. Sadašnji američki ministar prometa Pete Buttigieg bio je relativno neupadljiva politička figura, ali impresivne karijere. Na kraju tu je i bivša prva dama Michelle Obama, jedina koja nije imala političku funkciju, a koja u ispitivanjima javnog mnijenja jasno nadmašuje Trumpa, kada bi se kandidirala za predsjednicu. DW