Recept je tu, samo ga se treba pridržavati

Dok je Trumpov populizam lako prevladao u Republikanskoj partiji (što je jasan dokaz, ako je uopće potreban, da je njegova briga za radnike bila lažna), raskol unutar Demokratske partije je sve veći. Zapravo, borba između partijske elite i Sandersovog krila trenutno je jedina prava politička borba u Sjedinjenim Državama. Kako kaže Emma Brockes iz Guardiana: „Najveća prijetnja Mamdaniju nije Donald Trump, već stara demokratska garda”. Tu imamo posla s dva antagonizma („kontradikcije“): jedan je između Trumpa i američkog liberalnog poretka, a drugi između Sandersovog krila Demokratske stranke i svih ostalih političkih snaga.

Sandersov tabor to jasno vidi i zna da više nema povratka na staro, da američki politički život mora biti radikalno preoblikovan. Mamdani je pobijedio jer je za ljevicu uradio ono što je Trump uradio za desnicu. Jasno je artikulisao svoj radikalni stav, ne brinući se zbog gubitka centra. Sada kada je pobijedio, Mamdani bi trebalo odlučno i promišljeno krenuti u preuzimanje Demokratske stranke države New York, a da istovremeno uspostavlja mrežu veza sa demokratskim socijalistima širom Sjedinjenih Država i da se, po Sandersovom savjetu, suptilno obraća razočaranim radnicima s nižim prihodima i farmerima koji su glasali za Trumpa. Peščanik