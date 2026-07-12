Manje gužve na plaži
Analiza turističkog sektora: Rast prihoda usporava pred naletom skupljeg rada i energenata
Najveće hrvatske turističke tvrtke ostvarile su rast prihoda od 8,4% (2,68 milijardi eura), no dobit je zbog skoka troškova rada i energenata porasla tek 4,6%, uz pad profitne marže na 12,8%. Dok Valamar predvodi po prihodima, a Maistra dominira u luksuzu, rekorder profitabilnosti je zadarski Turisthotel s maržom od čak 36,12%. Financijski izvještaji pokazuju da je era „lake zarade“ prošlost. Budući uspjeh sektora više neće ovisiti o brojenju rekordnih noćenja, već o sposobnosti privlačenja gostiju koji su spremni platiti visoku cijenu za vrhunsku vrijednost. Lider