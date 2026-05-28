Danas (11:00)

Skuplje od paštete, jeftinije od Ibize

Dok Španjolska ruši rekorde, Hrvatska ostaje “povoljnija” oaza za njemačke turiste

Unatoč rekordnim cijenama goriva izazvanim sukobom u Iranu i općem poskupljenju, njemački turisti ne odustaju od putovanja te se očekuju novi rekordi u potrošnji, piše DW. Dok domaći kampovi bilježe vrhunsku posjećenost zbog štednje, raste potražnja i za stranim destinacijama poput Španjolske. Zrakoplovne tvrtke zahvaljujući financijskoj zaštiti (hedgingu) i alternativnim izvorima kerozina uspijevaju zadržati stabilne cijene letova. Iako geopolitička nesigurnost tjera dio turista na promjenu planova i fleksibilnost, turistički se sektor, prema procjenama stručnjaka, brzo prilagođava krizama, a destinacije poput Maroka bilježe alternativni procvat.


Ponedjeljak (07:00)

I to na bolje

Kako je hrvatska mreža autocesta dramatično promijenila kontinentalni turizam

Regije poput Slavonije, Zagorja, Međimurja i Like proživljavaju procvat zahvaljujući boljoj pristupačnosti. Vikend-turizam, eno-gastro ponuda, cikloturizam i seoski mir postaju privlačne i pristupačne alternative pretrpanom i skupom Jadranu. Osim što skraćuju putovanja, autoceste su smanjile psihološku udaljenost među regijama. To omogućuje lakše spajanje morskih i kontinentalnih planova te polako, ali sigurno, transformira Hrvatsku u cjelogodišnju i geografski raznolikiju turističku destinaciju, pišu na Total Croatia News

Petak (18:00)

Od kružnih putovanja do kave u Trstu

Agencijski turizam u 2025. bilježi stabilan rast

Prema podacima DZS-a, hrvatske putničke agencije u 2025. zabilježile su porast prometa. Hrvatsku je posjetilo 2,3 milijuna stranih turista (2% više nego 2024.), među kojima su najbrojniji bili Nijemci (27% noćenja), dok je najveći skok od 32% ostvaren s tržišta SAD-a. Domaći turisti također su putovali više: 752 tisuće otišlo je na višednevna putovanja. Većina (53,3%) odabrala je domovinu, dok je u inozemstvu apsolutni hit bila Italija (26%). Na jednodnevne izlete Hrvati su najradije išli unutar zemlje, a u inozemstvu su primat odnijele Austrija i Slovenija. Poslovanje je iznijelo 1.476 agencija. Index

12.05. (12:00)

Da smanjim cijene? Prvo vi pa ja, može?

Vojković: Hrvatska turizam ne razvija, nego ga iskorištava. To nam sad stiže na naplatu

Ministar bi, razumije se, smanjio cijene. Istina, ne na svojoj vili, ona može ostati kao i prošle godine, ali općenito, smanjio bi cijene (Index). Samo ne bi krenuo od države, jer država je osjetljiv organizam. Ako joj dirnete PDV, odmah joj pozli. Moglo bi se dogoditi da netko otkrije kako cijena apartmana ne počinje kod iznajmljivača, a cijena večere ne počinje kada sjednete za stol, nego puno ranije: kod države. Ugradi se kroz PDV, među višima u Europi, ugradi se kroz porez na dohodak, kroz porez na dobit, kroz doprinose na plaću, kroz cijenu rada, kroz turističke pristojbe… Svaki radnik ima neto plaću, ali oko nje stoji cijela državna konstrukcija bruto iznosa, doprinosa, poreza, evidencija, obračuna i propisa. Kada se svi ti troškovi sliju u cijenu noćenja, ručka, parkinga i kuglice sladoleda, država stane pred mikrofone i s blagim izrazom zabrinutosti kaže privatnicima da bi bilo lijepo kada bi malo spustili cijene, kako bi eto pomogli toj istoj državi. Goran Vojković za Index

26.04. (20:00)

Obiteljska stabla s tisuću grana

Rezultat novih zakona: Pad broja apartmana uz rekordan rast nekomercijalnog smještaja

Prvi put u novijoj povijesti Hrvatske broj kreveta u privatnom smještaju je pao (na 657.598), dok je nekomercijalni smještaj (vikendice) doživio rekordan rast te s 705.999 kreveta pretekao komercijalni. Stručnjaci ovaj preokret tumače kao “bježanje” u sivu zonu zbog strožih zakona i poreza. Iako država planira angažirati komunalne redare i uvesti identifikacijske brojeve za oglase, nadzor nad 160 tisuća objekata ostaje izazov. Dok se službeni kapaciteti smanjuju radi priuštivog stanovanja, broj fiktivnih “prijatelja i rođaka” na obali nikad nije bio veći. tportal

20.04. (18:00)

Hvala BBC-u i nekim rentijerima, neka vam naš BDP oprosti

BBC: Ove turističke destinacije su kao Hrvatska, ali jeftinije

Analiza udruge ABTA pokazuje da britanski turisti sve više napuštaju klasične pakete u potrazi za autentičnošću i nižim cijenama. Uslijed rasta troškova života i geopolitičkih nesigurnosti, fokus se seli na Crnu Goru i Albaniju, baltičke zemlje i sjever Španjolske. Kao prednosti se ističu cjenovna povoljnost u slučaju naših susjeda na Jadranu, hladnija klima kada govore o sjeveru Europe te manje masivnog turizma te dobre gastronomije u slučaju pojedinih regija Španjolske. Trend putovanja vlakom i istraživanja nepoznatih zemalja postaje prioritet, dok cijena ostaje ključni faktor pri odabiru destinacije. Index, BBC

17.04. (16:00)

Kad ti je jastuk novi simbol luksuza

Sleep tourism: rastući wellness trend koji u fokus putovanja stavlja kvalitetan odmor

Zbog stresa i digitalne iscrpljenosti, putnici sve više traže destinacije koje nude “kognitivnu prostranost” i regeneraciju. Idealne lokacije za ovaj tip turizma karakterizira blizina prirode, tišina, intuitivno kretanje bez stresa te dizajn interijera podređen dubokom snu. Uz projicirani rast od 12,4% do 2030. godine, prioritet postaje biološka potreba za mirom, pri čemu priroda i fizička aktivnost poput hodanja služe kao prirodni alati za smanjenje kortizola i lakše tonuće u san. Journal

06.04. (09:00)

Tko preživi, trošit će

Hrvatski turizam na steroidima: Investicijski val od 600 milijuna eura

Hrvatska napušta masovni turizam i cilja na premium ligu s investicijskim ciklusom vrijednim više od 600 milijuna eura. Do 2027. očekuje se pet tisuća novih luksuznih soba, uz prosječno ulaganje od 235 tisuća eura po jedinici. Glavni aduti su Valamarov Pical Resort u Poreču i Adrisova obnova hotela Marjan u Splitu, dok globalni divovi poput Marriotta i Hiltona šire mrežu na obali. Pozitivan trend prati i unutrašnjost kroz wellness projekte u Bjelovaru i Topuskom, čime se fokus s broja dolazaka konačno seli na debljinu novčanika i cjelogodišnju ponudu. tportal

19.02. (20:00)

Više troše, manje se guraju

Europski turizam u 2026. raste zahvaljujući dalekim tržištima i većoj potrošnji, popularnost raste kod Kineza i Indijaca

Prema izvješću European Travel Commission (ETC), europski turizam će u 2026. porasti oko šest posto u dolascima, uz snažniji rast s dalekih tržišta (devet posto), osobito iz Kine i Indije (28 posto). Iz SAD-a se očekuje umjereniji rast od oko četiri posto. Potrošnja turista nastavlja rasti brže od dolazaka, a jača i interes za putovanja izvan glavne sezone. Sjeverna i srednja Europa bilježe snažnije relativne poraste, dok popularne mediteranske zemlje zadržavaju stabilne rezultate. Turisti sve više traže “vrijednost za novac” i kraće boravke. Lider

27.12.2025. (09:00)

Trebamo malo stati na loptu

Plava kamenica: Najviše deset ili dvanaest hotela opravdava svoje visoke sezonske cijene

Što je uzrok jako lošim turističkim trendovima? HNB je nedvosmislen: rast cijena u ugostiteljstvu i smještaju. Hrvatska je postala preskupa u usporedbi s drugim mediteranskim turističkim destinacijama. HNB se naravno ne bavi kvalitetom usluga. No, ključno je da Hrvatska u 95 posto svih hotela i restorana nudi vrlo lošu vrijednost za novac. Hrvatska turizam koji vrijedi tri zvjezdice pokušava prodavati kao turizam koji košta četiri zvjezdice, a onaj s četiri po cijeni od pet zvjezdica. Hrvatskom turizmu neophodna je hitna preobrazba, prvo prema rastu osnovne kvalitete hotela i restorana, a zatim prema sustavnom razvoju gastronomskog, vinskog, kulturnog i shopping turizma. Kult plave kamenice

13.11.2025. (15:00)

Nima Splita do Splita

Ne zaboravite ostaviti recenziju: Da nema turista, sve bi u Splitu bilo prazno i dosadno

Četvero mladih ljudi u sedmom nastavku serije “Ne zaboravite ostaviti recenziju”, podijelilo je i svoje motive dolaska u Split. Za turiste, Split je mjesto gdje se sve svodi na doživljaj, no svjesni su i kritika lokalnog stanovništva. Prodali su nam ‘novu Ibizu’, a dobili smo kućni red obiteljskog hotela… kaže jedan razočarani posjetitelj. No, za domaće je Split previše pozicioniran kao party grad. Sve je golo i pijano, svi rigaju, pišaju na sve strane. Smatram da bi se na tome trebalo poraditi i regulirati to… Noćni život privlači tisuće mladih, ali tjera stanare iz vlastitih domova. Klubovi skupljaju lajkove, a Splićani broje neprospavane noći. HRT