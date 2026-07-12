Dobar za obići, ali ne i prespavati
Stabilan ritam metropole: Više od 623 tisuće dolazaka potvrdilo Zagreb kao top city break destinaciju
Zagrebački turizam u prvoj polovici 2026. godine drži stabilan ritam s više od 623 tisuće dolazaka (rast od 1%) i 1,22 milijuna noćenja, čime je metropola potvrdila titulu najposjećenije urbane destinacije u Hrvatskoj. Ipak, po ukupnom prometu prednjače Dubrovnik i Rovinj. U gradu svakodnevno boravi između 4500 i 6000 gostiju koji se u prosjeku zadržavaju dva dana. Najvjerniji strani posjetitelji i dalje su Amerikanci, a slijede ih Nijemci i Talijani, dok je Zagreb ujedno i top destinacija za domaće turiste. Prosječna dnevna potrošnja kreće se oko 140 eura. tportal