Basara: Fenomenologija Ćacilenda - Monitor.hr
Danas (22:00)

Pumpa se već skoro godinu dana...

Basara: Fenomenologija Ćacilenda

Može biti da nisam dorastao tajanstvima Visoke Strategije, ali evo već nekoliko meseci ne uspevam da dokučim ni strateški ni taktički smisao Ćacilenda. Prigradsko čadorsko naselje u centru Beograda – tik pod nosom cincarsko-kalburskih čaršilija – nije ni defanzivna ni ofanzivna struktura. Ne može se platnenim čadorima i čadorskim žiteljima ništa odbraniti (osim možda nacionalnog identiteta), niti se išta može napasti.

To zagušenje u saobraćaju – koje Beograd i Srbiju čine gotovo neprohodnim – vidljiva je, opipljiva (i sve vidljivija i opipljivija) posledica vekovnog zagušenja u međuljudskom saobraćaju, loših procena realnosti, loših odluka zasnovanih na lošim procenama realnosti, loših postupaka proisteklih iz pogrešnih odluka i vekovnog odgurkivanja posledica loših postupaka pod tepih, pardon – pod guber. Saobraćaj, Ćacilend i Antićacilend Srbima svima i svuda „šalju jaku poruku“: ovako više ne ide, a neće ići ni onako ako se ćurak ne okrene naopako… Svetislav Basara


Slične vijesti

Petak (08:00)

Kad šator postane državna stvar

Vučić incident u Ćacilendu proglasio terorizmom, kritičari vide politički spin

Beograd je potresao incident u kojem je 70-godišnji umirovljenik zapalio šatore ispred Skupštine Srbije i ranio jednog Vučićeva simpatizera. Predsjednik Vučić odmah je događaj nazvao terorističkim činom, dok analitičari ocjenjuju da je riječ o propagandnom manevru i zlouporabi institucija. Umirovljenik je bivši pripadnik tajne službe, što dodatno budi sumnje. Stručnjaci upozoravaju da Vučić koristi incident kako bi prikrio loš dojam nakon oštre rezolucije Europskog parlamenta i održao atmosferu straha i podjela uoči izbora. DW