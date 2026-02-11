Kad te uhvati lovac, a ne pusti tabloid
Pitanje iz naše Potjere o “Ćacilendu” izazvalo političko-medijsku buru u Srbiji
Ćacilend kao društveni fenomen zasijao i u hrvatskoj Poteri.
Niko nije više poniženja naneo ovom narodu od Vučića i radikala. pic.twitter.com/5VH5w9Rmhd
— admiral gepard (@admiral_gepard) February 9, 2026
Isječak iz hrvatskog kviza Potjera, u kojem je Beograd naveden kao grad poznat i po “Ćacilendu”, proširio se društvenim mrežama i izazvao burne reakcije u Srbiji. Proturežimski portal Nova.rs ocijenio je da je pojam postao regionalno prepoznatljiv simbol prosvjeda. Tabloid Kurir, blizak vlastima Aleksandra Vučića, reagirao je optužbama o navodnoj sprezi HRT-a i Nove te “napadu na Srbiju”, tumačeći kviz-pitanje kao dio političke kampanje, uz dodatne optužbe za autošovinizam. Index