Napokon da se i oni ugledaju na naš region

Nemoguće je da baš nitko iz policije i politike nije primijetio tolike šlepere, rad bez dozvola, rasipavanje samljevene plastike po okolišu, davanje lažne dokumentacije inspekciji, angažiranje šofera i bagerista, zatrpavanje otpada zemljom i šljunkom. Kad bi se to moglo raditi neprimijećeno, onda bismo mogli posumnjati i da su nam strane sile postavile 35.000 tona eksploziva na raznim mjestima. Šutnja se javila i kao hrvatska tema otkad je film „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ dobio u Cannesu Zlatnu palmu te nagradu EFA u Luzernu, a možda još dobije i Oscara. U tom kratkom filmu je potresno prikazan čin iznimne hrabrosti Tome Buzova, i film nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nekada bi takve ljude nazivali izdajicama, ali danas to nije politički korektno. No mislim da nije prejako nazvati izdajicama ljude koji švercaju tuđi toksični otpad i za novac truju svoje susjede i sunarodnjake. Boris Beck za Večernji (i nešto besplatnije za Narod).