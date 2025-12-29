Bikovi na steroidima, medvjedi na bolovanju
Bitwise: Iduća bi godina mogla srušiti kripto-pravila, Bitcoin izgledno ulazi u zrelu fazu rasta
Bitwise, američka investicijska tvrtka specijalizirana za kripto-imovinu, u izvješću The Year Ahead predviđa da se klasični četverogodišnji ciklus bitcoina gasi te da bi 2026. mogla donijeti nove povijesne maksimume, unatoč očekivanoj „kripto-zimi“. ETF-ovi i institucionalni kapital trebali bi stabilizirati cijene, čak do razine manje volatilne od tehnoloških dionica. Kripto-dionice mogle bi nadmašiti Big Tech, Polymarket snažno rasti, a DeFi servisi postati „ETF-ovi 2.0“. Bitcoin se pritom sve više profilira kao digitalno zlato. Bug