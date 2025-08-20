Budućnost umjetne inteligencije: od pasivnih alata do proaktivnih suradnika - Monitor.hr
Danas (20:00)

AI: Od kalkulatora do kolege

Budućnost umjetne inteligencije: od pasivnih alata do proaktivnih suradnika

Netokracija: Matko Bošnjak (Google DeepMind) i Petar Šolić (FESB) predviđaju ključne iskorake u umjetnoj inteligenciji. AI modeli budućnosti učit će koristiti alate poput kalkulatora umjesto da pamte milijune primjera, postat će utjelovljeni agenti koji uče izravno iz okoline te kritični suradnici koji pomažu u znanstvenim otkrićima. Umjesto pasivnih alata, AI će postati proaktivan agent, sposoban za složene zadatke. Mladi se potiču na učenje kroz praksu i znatiželju, a Mediteranska škola strojnog učenja u Splitu je izvrsna prilika za povezivanje s globalnom AI elitom.


Danas (10:00)

Nema više pričanja "u sebi" – sad i znanstvenici slušaju

Mozak na WiFi: kad ti misao piše poruke

Znanstvenici sa Stanforda razvili su sučelje mozak-računalo koje uspješno čita unutarnji govor s točnošću do 74 posto. U pokusu s četvero paraliziranih sudionika, ugrađene mikroelektrode bilježile su moždane signale dok su zamišljali izgovor riječi. AI je zatim prepoznavala rečenice iz vokabulara od 125 tisuća riječi. Ovo je prvi put da je zabilježena jasna moždana aktivnost povezana s neizgovorenim govorom, a tehnologija bi mogla značajno olakšati komunikaciju osobama s govornim i motoričkim poteškoćama. Bug donosi pregled tjednih novosti iz znanosti (i tehnologije).

Nedjelja (16:00)

Internet na dijeti - manje klikova, više AI-a

Nova generacija AI preglednika mijenja način pristupa internetu

Najveći AI igrači, predvođeni OpenAI-jem i Perplexityjem, razvijaju preglednike koji zaobilaze klasične klikove i nude odgovore kroz chatbot sučelje. Takav pristup prijeti Googleovom unosnom oglašivačkom modelu temeljenom na pretragama i prometu stranica. AI preglednici, poput Perplexityjevog Cometa ili budućeg OpenAI rješenja, mogu obavljati zadatke i sažimati informacije bez potrebe za posjetom izvorima. To otvara pitanje opstanka malih izdavača, trgovina i oglašivača te postavlja temelje za novu ekonomiju interneta u kojoj klik više nije valuta. tportal

Četvrtak (00:00)

Od ljubavi prema sovama do ideje da baciš mamu s voza – sve ostaje “u obitelji”

AI može neprimjetno prenositi skrivene obrasce ponašanja između modela

Istraživanje Anthropic-a i Truthful AI otkrilo je da AI modeli mogu međusobno prenositi skrivene sklonosti i ciljeve, čak i bez eksplicitnog sadržaja u podacima. Proces subliminalnog učenja koristi destilaciju, pri čemu “učitelj” ostavlja nevidljive statističke obrasce koje “učenik” nesvjesno usvaja. Ti obrasci mogu biti bezazleni (npr. preferiranje sova) ili opasni (poticanje nasilja). Opasnost leži u tome što ih standardni sigurnosni filteri ne otkrivaju, a jednom preneseni mogu se širiti, multiplicirati i biti gotovo nemogući za uklanjanje. Igor Berecki za Bug

12.08. (13:00)

Nova verzija pametnija, stara verzija draža

ChatGPT-5 halucinira manje od GPT-a 4o, no Grok i dalje najviše izmišlja

OpenAI je needavno lansirao ChatGPT-5, hvaleći ga kao najpouzdaniji model dosad, s manjom stopom halucinacija (1,4%) od GPT-4 (1,8%), ali tek neznatno boljim od GPT-4o (1,49%). Unatoč napretku, o3-mini High Reasoning ostaje najprecizniji (0,795%). U usporedbi, Googleov Gemini-2.5-pro ima 2,6%, a xAI-jev Grok-4 čak 4,8% halucinacija. Kontroverzu je izazvalo uklanjanje GPT-4 varijanti iz Plus pretplata, što je izazvalo negodovanje korisnika. Altman je priznao pogrešku i privremeno vratio GPT-4o. Bug

11.08. (21:00)

Rakete su bile samo predigra

Musk lansirao “spicy mode” u Groku, AI sada stvara seksualizirane i eksplicitne slike žena

Elon Musk je u svoj AI chatbot Grok uveo “spicy mode” koji omogućuje generiranje seksualiziranih i ponekad eksplicitnih prikaza žena, uključujući deepfakeove slavnih poput Taylor Swift. Za razliku od drugih platformi, Grok nema stroge filtre za NSFW sadržaj, što je izazvalo kritike i pozive na regulaciju. Musk potez brani slobodom izražavanja, dok kritičari tvrde da se udaljava od ozbiljnih tehnoloških projekata. Platforma X tako postaje prostor normalizacije AI-erotike, dok Musk koristi kontroverzu za viralnu promociju. Igor Berecki za Bug

10.08. (22:00)

Algoritmi ne miruju, a mi?

AI, tehnofeudalizam i propitkivanje budućnosti društva

Grčki ekonomist i bivši ministar financija lijeve vlade, Yanis Varoufakis, u knjizi Tehnofeudalizam: Što je ubilo kapitalizam (2023.) tvrdi da više ne živimo u kapitalizmu, već u novom digitalnom feudalizmu, u kojem tehnološki giganti poput Amazona i Googlea zarađuju ne proizvodnjom, nego izvlačenjem rente putem kontrole podataka, pažnje i tržišta. Ovaj model, sve prisutniji u SAD-u, usporava inovacije, pojačava društvene razlike i slabi demokraciju, tvrdi on. Predlaže porez na digitalnu rentu, temeljni dohodak i demokratizaciju vlasništva nad platformama po uzoru na zadruge poput španjolske Mondragón. Sociolog Krešimir Žažar s FFZG objašnjava kako je umjetna inteligencija (AI) dio četvrte industrijske revolucije koja mijenja sve, od komunikacije do posla. Ističe da AI preuzima i složenije poslove, a korištenje alata poput ChatGPT-a može dovesti do “algoritamske atrofije” i smanjenja kreativnosti. Žažar ne prihvaća u potpunosti pojam tehnofeudalizma (Varoufakis), nego smatra da se radi o pojavi digitalnih monopola. Index

09.08. (15:00)

ad ti ChatGPT napiše esej, a ti zaboraviš i kako se zoveš

MIT i Stanford: AI uzrokuje pad umnih sposobnosti te čak psihički slom

Studije MIT-a i Stanforda upozoravaju da dugotrajno oslanjanje na AI, posebno kod mladih, smanjuje moždanu aktivnost, kreativnost i pamćenje. Eksperimenti su pokazali da korisnici ChatGPT-a imaju najslabije neuralne veze, a njihovi tekstovi su ponavljajući i bez originalnih ideja. AI terapijski chatboti dodatno nose rizik pogrešnih savjeta, stigmatizacije i poticanja zabluda, što može ugroziti mentalno zdravlje. Slučaj Jacoba Irwina, koji je nakon višemjesečnih razgovora s chatbotom doživio psihički slom, dodatno potvrđuje da umjetna inteligencija ne može zamijeniti ljudsku prosudbu ni empatiju. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

09.08. (10:00)

Kod nije mrtav, samo se druži s chatom

Hibridno kodiranje: kad se engleski i Python počnu miješati u istoj rečenici

Generativna AI mijenja način na koji stvaramo aplikacije, no kodiranje nije nestalo – samo se razvija u hibridni oblik koji spaja klasični kod i prirodni jezik. Dr. Rania Khalaf ističe da “prompting” sam po sebi nije dovoljno pouzdan te da ga zamjenjuje “context engineering”, koji traži dublje tehničko znanje. Budućnost programiranja vidi kao višemedijsku suradnju čovjeka i stroja, gdje se logika može izražavati mješavinom jezika, koda, pa čak i slika ili zvuka. Forbes

08.08. (18:00)

Kad ti algoritam zatvori vrata ureda, otvoriš vrata garaže

Generacija Z bježi od AI-a – ravno u radionicu

Novo istraživanje Zetyja otkriva da 72 % pripadnika generacije Z vjeruje kako će AI u pet godina smanjiti broj početnih korporativnih poslova, gurajući ih prema fizičkim i obrtničkim zanimanjima. Više od 40 % mladih već je prilagodilo karijeru, uče nove vještine ili razmišljaju o promjeni industrije. Građevina, vodoinstalacije i poslovi usmjereni na ljude percipiraju se kao najsigurniji, dok administracija i financije spadaju među najugroženije sektore. Za mnoge je zanatski rad postao simbol sigurnosti i kontrole u AI eri. tportal

08.08. (13:00)

Kad baterija ne pije litij nego magnezijski “smoothie”

AI otkrio pet novih materijala za baterije bez litija

Istraživači Tehnološkog instituta u New Jerseyju razvili su AI sustav koji je otkrio pet potpuno novih poroznih oksidnih materijala pogodnih za multivalentne baterije, koje koriste elemente poput magnezija, kalcija ili cinka. Dualni AI pristup — jedan model generira kristalne strukture, drugi procjenjuje njihovu stabilnost — omogućio je brzo pronalaženje termodinamički stabilnih materijala s tunelskim strukturama. Ovo otkriće može dovesti do snažnijih, ekoloških baterija koje ne ovise o skupom litiju i ubrzati razvoj skladištenja energije i obnovljivih izvora. Bug