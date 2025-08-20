AI: Od kalkulatora do kolege
Budućnost umjetne inteligencije: od pasivnih alata do proaktivnih suradnika
Netokracija: Matko Bošnjak (Google DeepMind) i Petar Šolić (FESB) predviđaju ključne iskorake u umjetnoj inteligenciji. AI modeli budućnosti učit će koristiti alate poput kalkulatora umjesto da pamte milijune primjera, postat će utjelovljeni agenti koji uče izravno iz okoline te kritični suradnici koji pomažu u znanstvenim otkrićima. Umjesto pasivnih alata, AI će postati proaktivan agent, sposoban za složene zadatke. Mladi se potiču na učenje kroz praksu i znatiželju, a Mediteranska škola strojnog učenja u Splitu je izvrsna prilika za povezivanje s globalnom AI elitom.