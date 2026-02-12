Forumaši recenziraju
‘Burmanski dani’ Georgea Orwella: Možda najmračniji portret ljudske prirode i kritika kolonijalizma bez filtera
Tako kažu na Forumu: Osim što nema “većeg” neprijatelja kao u 1984. ni glavni junak nije netko s kojim biste previše simpatizirali (iako vam se može javiti sažaljenje). Ovdje su ljudi sami sebi (i međusobno) najveći neprijatelji, a glavni lik tragičan. Orwell je kroz Burmanske dane, svoj prvi roman, ukratko, ogolio kolonijalizam ne samo kao politički sustav, već kao karcinom koji uništava karakter pojedinca, pretvarajući slobodnu volju u puki strah od društvene sramote. Pritom je, obrađujući široku lepezu tema i bez filtera, a opet reporterski, predočio ono što je i sam doživio radeći tamo u policijskoj službi. Dok je službena propaganda tvrdila da Britanci u Indiju donose kulturu i napredak, Orwell (reporterski hladno) pokazuje stvarnost: oni su tamo bili zbog ekstrakcije resursa, a zauzvrat donijeli kulturnu pustoš. Podforum Književnost