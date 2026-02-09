Obavezna lektira za svakoga
Orwell bez slogana: kako je nastao pisac kojeg svi citiraju, a rijetko čitaju
Knjiga George Orwell: Life and Legacy britanskog povjesničara Roberta Collsa razbija mit o Orwellu kao jednostavnom proroku našeg doba. Pokazuje ga kao potplaćenog novinara, politički neuklopivog socijalista i neumornog kritičara totalitarizma, čija su djela često pogrešno čitana ili svedena na parole. Colls tvrdi da je „orvelijanizam" postao etiketa bez sadržaja te poziva na povratak samim tekstovima. Umjesto novog kulta, nudi zahtjevno, ali nužno ponovno čitanje Orwella – bez prečica. rođen kao Eric Arthur Blair 1903. u kolonijalnoj Indiji, odrastao je u osiromašenoj srednjoj klasi obilježenoj društvenim ambicijama i snobizmom. Nakon povratka u Europu svjesno je živio među siromašnima, politički se približivši anarhizmu i socijalizmu. Sudjelovanje u Španjolskom građanskom ratu dodatno ga je radikaliziralo. Njegov jasan, nemetaforičan stil i djela poput Životinjske farme i 1984 proizašli su iz osobnog iskustva represije, propagande i ideoloških sukoba.