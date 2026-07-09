Ipak se ne pržimo svi jednako
Dolomiti, Tallinn i Madeira: Tri europske destinacije za ljetni odmor bez nesnosnih vrućina
Ako umjesto prženja na temperaturama iznad 35 stupnjeva želite ugodan i aktivan odmor, Pun kufer predlaže tri europske destinacije s ljetnim temperaturama do 25 °C. Prva su talijanski Dolomiti, planinski raj savršen za istraživanje tirkiznih jezera, poput Lago di Braies, te uživanje u domaćim tirolskim knedlama. Za ljubitelje gradskog šarma idealan je Tallinn, glavni grad Estonije, koji spaja srednjovjekovnu povijest s modernom hipsterskom četvrti i ekstremno dugim ljetnim danima. Na posljetku, portugalska Madeira nudi osvježenje u vulkanskim bazenima, pješačenje uz povijesne kanale i vrhunsku tradicionalnu gastro ponudu.