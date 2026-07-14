Poštovani, pa dokle više? Lp, svijet

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Eskalacija u Zaljevu: SAD pet sati bombardirao Iran, Teheran gađa tankere, a Trump uvodi “naknadu za prolaz”
Napetosti u Hormuškom tjesnacu dosegnule su vrhunac nakon što je SAD izveo treći uzastopni val zračnih napada na Iran, a Teheran raketirao dva emiratska tankera, usmrtivši jednog člana posade. Donald Trump najavio je pomorsku blokadu Irana i uvođenje naknade od 20 % na sav teret, proglasivši SAD “čuvarom tjesnaca”. Brazilski predsjednik Lula taj je potez nazvao piratstvom, dok je Iran ironično poručio da će oni, kao “vječni čuvari”, naplaćivati pravedniju pristojbu. Sukob je već izazvao pad svjetskih burzi i skok cijena nafte. Jutarnji, Index