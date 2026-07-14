Poštovani, pa dokle više? Lp, svijet

Eskalacija u Zaljevu: SAD pet sati bombardirao Iran, Teheran gađa tankere, a Trump uvodi "naknadu za prolaz" - Monitor.hr
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Eskalacija u Zaljevu: SAD pet sati bombardirao Iran, Teheran gađa tankere, a Trump uvodi “naknadu za prolaz”

Napetosti u Hormuškom tjesnacu dosegnule su vrhunac nakon što je SAD izveo treći uzastopni val zračnih napada na Iran, a Teheran raketirao dva emiratska tankera, usmrtivši jednog člana posade. Donald Trump najavio je pomorsku blokadu Irana i uvođenje naknade od 20 % na sav teret, proglasivši SAD “čuvarom tjesnaca”. Brazilski predsjednik Lula taj je potez nazvao piratstvom, dok je Iran ironično poručio da će oni, kao “vječni čuvari”, naplaćivati pravedniju pristojbu. Sukob je već izazvao pad svjetskih burzi i skok cijena nafte. Jutarnji, Index


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USE, na se i poda se

Guardian: Trump je prisvojio 250. obljetnicu SAD-a i pretvorio je u teatar apsurda

Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu neovisnosti, no povijesni jubilej umjesto ujedinjenja odražava duboke društvene podjele. Dok kritičari Trumpovu službenu proslavu u Washingtonu nazivaju kičastom i narcisoidnom paradom koja kroz projekt Freedom 250 i kršćanski nacionalizam pokušava revidirati povijest, ankete pokazuju golemu egzistencijalnu tjeskobu građana. Dok se službeni narativ fokusira na ideološki spektakl i umanjuje povijesne grijehe poput ropstva, kulturne institucije i muzeji pružaju tihi otpor, podsjećajući na kompleksnu stvarnost, pluralizam i izvorne težnje Deklaracije o neovisnosti. The Guardian, Index

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Skriveni dosjei i javna drama: Kako je afera Epstein paralizirala Trumpov vrh

Iza kulisa Trumpove administracije tijekom 2025. i 2026. godine odvijala se drama oko Epsteinovih dosjea. Iako su Ministarstvo pravosuđa i FBI tvrdili da famozni “popis klijenata” ne postoji, ta je objava izazvala pobunu unutar same MAGA baze. Uslijedili su pritisci Kongresa, sukobi dužnosnika u Situacijskoj sobi i curenje informacija, uključujući dokaze o Trumpovim letovima Epsteinovim zrakoplovom. Unatoč pokušajima skretanja pažnje i uvođenja zakona o transparentnosti, interna analiza iz ožujka 2026. potvrdila je da afera i dalje opterećuje birače, razotkrivajući granice predsjednikove političke moći nad javnim narativom. tportal

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Nasukali se kao kitovi na plićaku

Reutersova istraga: Trumpovi zaradili milijarde na propalim kriptoprojektima

Obitelj Donalda Trumpa zaradila je najmanje 2,3 milijarde dolara na četiri kriptoprojekta (World Liberty Financial, $TRUMP, American Bitcoin, AI Financial Corp) koje su promovirali nakon izbora 2024. Istovremeno, više od milijun malih ulagača pretrpjelo je gubitke od oko 2,3 milijarde dolara nakon drastičnog pada vrijednosti te imovine. Istraga otkriva da su Trumpovi uložili minimalno vlastitog novca, koristeći politički utjecaj za privlačenje investitora, dok su etički stručnjaci upozorili na povijesni sukob interesa. Bijela kuća odbacuje optužbe, tvrdeći da se sve radi u interesu naroda. Index

27.04. (22:00)

Odjeci jedne gala večeri

Na rat se više ne gleda kao na borbu za civilizaciju, već kao holivudski spektakl

Tekst Economista koji donosi Jutarnji analizira duboku promjenu u ratnoj komunikaciji Zapada, uspoređujući dostojanstvene govore Roosevelta i Churchilla s današnjom agresivnom retorikom američke administracije tijekom krize u Hormuškom tjesnacu 2026. godine. Dok su povijesni lideri koristili Bibliju i Shakespearea kako bi mobilizirali “bolje anđele naše prirode” i branili demokraciju, suvremena vlast koristi psovke, citate iz filmova poput Pulp Fictiona i vizualne kolaže nalik na Transformerse. Autor upozorava da gubitak kulturne aluzije nije samo estetski problem, već znak da se rat više ne doživljava kao borba za civilizaciju, već kao holivudski spektakl.

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To se, djeco, događa kad previše buljite u ekrane

Ankete: Amerikanci sve više sumnjaju u Trumpovo mentalno zdravlje

Nova anketa Reuters/Ipsosa otkriva da 51 % Amerikanaca smatra kako mentalna oštrina predsjednika Trumpa opada. Dok Bijela kuća tvrdi da je predsjednik u “izvrsnoj formi”, javnost je zabrinuta zbog njegovih nekontroliranih ispada, poput psovki na Uskrs i napada na papu Lava XIV. Trumpov rejting pao je na niskih 36 %, što je značajno manje od Papinih 60 %. Uz nesuglasice s saveznicima i prijetnje oko Grenlanda, raste skepticizam čak i među republikancima, od kojih gotovo polovina smatra da predsjednik nije ujednačenog temperamenta. Budućnost mirovnih pregovora s Iranom ostaje krajnje neizvjesna. The Daily Beast

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