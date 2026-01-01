Da počnemo godinu sa znanstvenim razglabanjima

Korado Korlević i Elvis Mileta u svom prepoznatljivom opuštenom stilu pretresaju najvažnije događaje iz 2025. godine. Zaključuju kako živimo u vremenu nevjerojatnog tehnološkog ubrzanja koje se više ne mjeri desetljećima, već tjednima. Dok znanost juri naprijed, društvo se bori s padom općeg znanja i cvjetanjem pseudoznanosti, stvarajući pravi medijski i edukacijski kaos. Korado slikovito opisuje Europu kao “muzej” koji glanca svoje dvorce dok Kina i Amerika dominiraju u inovacijama.

Kina gradi energetsku infrastrukturu neviđenih razmjera, dok se u medicini događaju čuda poput reprogramiranja organizama putem mRNA tehnologije i oživljavanja izumrlih životinja. Iako nam je umjetna inteligencija postala svakodnevni alat koji piše romane i seminare, još uvijek čekamo prave logičke modele koji neće raditi “svinjarije” u ozbiljnim strukama. Korado ističe da nam u Hrvatskoj nedostaje “srednja stepenica” za mlade talente u znanosti – sustav sličan glazbenim školama koji bi vrhunske učenike pratio do svjetskog vrha. HRT