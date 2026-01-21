I još opasniji igrači
Explora: Opasne igračke
U novoj Explori, Korado Korlević i Elvis Mileta seciraju svijet od istarske klime do ruba galaksije. Počinju s arhitekturom i kritikom ravnih krovova, a nastavljaju svemirskim tračevima o medicinskoj evakuaciji i biologiji u orbiti. Problem je i vođenje ljubavi u bestežinskom stanju. Fascinantan je podatak da Zemlja gubi atmosferu koja se taloži na Mjesecu, ali optimizam kvari najava tisuća novih satelita koji prijete zagušenjem orbite. Najveći naglasak je na opasnostima AI-ja: od igračaka koje bi mogle “zaglupiti” djecu do umjetne glazbe bez duše. Zaključno, dok se divimo tehnologiji, njezini procesori proždiru energiju čitavih država, gurajući nas u neodrživu budućnost. Na HRT-u imate arhivu za slušanje.