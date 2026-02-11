Od curenja vodika do punjenja u gaćama

Razgovor su Elvis i Korado u ovotjednoj emisiji započeli kritikom NASA-ine misije Artemis 2, gdje je Korado primijetio da se zbog gubitka generacijskog znanja ponavljaju banalne inženjerske pogreške s curenjem goriva. Uspoređujući to s kineskim napretkom, istaknuli su nevjerojatnu brzinu kojom Kina gradi energetsku mrežu, ali i njihovu prednost u razvoju lunarnih lendera dok zapadni privatni sektor, poput Bezosa i Muska, kasni s ključnim rješenjima.

Posebno su se zadržali na temi “programirane smrti” uređaja, kritizirajući autoindustriju koja automobile pretvara u uređaje za živciranje putem softverskih blokada i namjernih sitnih kvarova. Dotakli su se i ekologije, napomenuvši da smo uklanjanjem olova iz benzina zapravo uveli druge kancerogene spojeve o kojima se manje priča. Za kraj su, uz dozu humora, prokomentirali bizaran trend estetskog dopinga u skijaškim skokovima zbog aerodinamike te zaključili kako je za zdravlje često dovoljno tek nekoliko kratkih dnevnih napora, poput brzog uspona uz stepenice, umjesto iscrpljujućih treninga. HRT