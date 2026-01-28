Kako doživjeti stotu (i još dvjesto) dok se svijet oko nas resetira
Explora: Prvi i Drugi amandman
Korado i Elvis opet su protresli sve – od ruba svemira do ruba bankrota. Glavni zaključak? Živimo u kaotičnom vremenu gdje papirnati novac gubi bitku protiv “opipljivih” metala poput srebra, koje zbog mikroprocesora postaje novo zlato. Fascinantna je priča o teleskopu Alma koji snima rađanje planeta, dok mi ovdje na Zemlji gledamo kako Amerika opasno pleše po rubu totalitarizma. Najveći „vau“ trenutak je vizija medicine: mlađe generacije možda uopće neće imati biološki rok trajanja! HRT