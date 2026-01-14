Jer utjehe nema u NASA-i
Explora: Starlink, Starlink amo
U novoj epizodi Explore, dvojac opušteno pretresa sve od „gaća za lice“, odnosno brada, do ozbiljnih svemirskih drama. Prisjećaju se Von Dänikena kao vrhunskog prodavača magle koji nam je otvorio maštu, dok istovremeno kritiziraju Europu koja živi kao muzej na dug dok joj tehnološki vlakovi bježe. Analiziraju gužvu u orbiti zbog Muskovih satelita, najavljuju povratak ljudi na Mjesec misijom Artemis te objašnjavaju zašto su turbine na CO2 prava revolucija. Sve to uz zaključak da se ili mijenjaš ili nestaješ, bilo da si europska birokracija ili zvjezdarnica u blatu nakon snimanja filma. HRT