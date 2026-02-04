Svemir je cool, ali ljudi su full beta verzija
Explora: Epstein
Nova Explora donosi oštru dijagnozu modernog društva kroz sudar visoke tehnologije i moralnog ponora. Dok Korlević analizira revolucionarni aerospike motor i nuklearni pogon u svemiru, fokus se brzo seli na “zemaljsku” trulež. Slučaj Jeffreyja Epsteina koristi kao dokaz sustavne korupcije i ucjene u koju su upletene elite i obavještajne službe poput MOSAD-a. Glavni zaključak je alarmantan: dok osvajamo svemir, gubimo ljudskost. Od trgovine ljudima do kineskih aplikacija koje mijenjaju prijatelje, Korlević upozorava da tehnologija bez morala i zajednice vodi u izolaciju. Spas vidi isključivo u povratku “plemenu” i lokalnoj povezanosti. HRT