Svemir je cool, ali ljudi su full beta verzija

Nova Explora donosi oštru dijagnozu modernog društva kroz sudar visoke tehnologije i moralnog ponora. Dok Korlević analizira revolucionarni aerospike motor i nuklearni pogon u svemiru, fokus se brzo seli na “zemaljsku” trulež. Slučaj Jeffreyja Epsteina koristi kao dokaz sustavne korupcije i ucjene u koju su upletene elite i obavještajne službe poput MOSAD-a. Glavni zaključak je alarmantan: dok osvajamo svemir, gubimo ljudskost. Od trgovine ljudima do kineskih aplikacija koje mijenjaju prijatelje, Korlević upozorava da tehnologija bez morala i zajednice vodi u izolaciju. Spas vidi isključivo u povratku “plemenu” i lokalnoj povezanosti. HRT


Slične vijesti

28.01. (14:00)

Kako doživjeti stotu (i još dvjesto) dok se svijet oko nas resetira

Explora: Prvi i Drugi amandman

Korado i Elvis opet su protresli sve – od ruba svemira do ruba bankrota. Glavni zaključak? Živimo u kaotičnom vremenu gdje papirnati novac gubi bitku protiv “opipljivih” metala poput srebra, koje zbog mikroprocesora postaje novo zlato. Fascinantna je priča o teleskopu Alma koji snima rađanje planeta, dok mi ovdje na Zemlji gledamo kako Amerika opasno pleše po rubu totalitarizma. Najveći „vau“ trenutak je vizija medicine: mlađe generacije možda uopće neće imati biološki rok trajanja! HRT

21.01. (09:00)

I još opasniji igrači

Explora: Opasne igračke

U novoj Explori, Korado Korlević i Elvis Mileta seciraju svijet od istarske klime do ruba galaksije. Počinju s arhitekturom i kritikom ravnih krovova, a nastavljaju svemirskim tračevima o medicinskoj evakuaciji i biologiji u orbiti. Problem je i vođenje ljubavi u bestežinskom stanju. Fascinantan je podatak da Zemlja gubi atmosferu koja se taloži na Mjesecu, ali optimizam kvari najava tisuća novih satelita koji prijete zagušenjem orbite. Najveći naglasak je na opasnostima AI-ja: od igračaka koje bi mogle “zaglupiti” djecu do umjetne glazbe bez duše. Zaključno, dok se divimo tehnologiji, njezini procesori proždiru energiju čitavih država, gurajući nas u neodrživu budućnost. Na HRT-u imate arhivu za slušanje.

14.01. (12:00)

Jer utjehe nema u NASA-i

Explora: Starlink, Starlink amo

U novoj epizodi Explore, dvojac opušteno pretresa sve od „gaća za lice“, odnosno brada, do ozbiljnih svemirskih drama. Prisjećaju se Von Dänikena kao vrhunskog prodavača magle koji nam je otvorio maštu, dok istovremeno kritiziraju Europu koja živi kao muzej na dug dok joj tehnološki vlakovi bježe. Analiziraju gužvu u orbiti zbog Muskovih satelita, najavljuju povratak ljudi na Mjesec misijom Artemis te objašnjavaju zašto su turbine na CO2 prava revolucija. Sve to uz zaključak da se ili mijenjaš ili nestaješ, bilo da si europska birokracija ili zvjezdarnica u blatu nakon snimanja filma. HRT

07.01. (18:00)

Svemirski kauboji i geopolitički reality show

Explora: Uspon na Mount Rushmore

U prvoj ovogodišnjoj epizodi Explore Korado i Elvis seciraju svijet koji sve više sliči na jeftin holivudski akcijski film. Glavna tema je “otmica” venecuelanskog predsjednika Madura, koju opisuju kao vrhunac ekonomije doživljaja – gdje se geopolitika prodaje kao 4K prijenos za mase. Pričaju o tome kako Trump želi svoju glavu na Mount Rushmoreu, o propasti petrodolara i o tome da u 2026. više ne možemo vjerovati niti jednom videu zbog AI-ja. Dotakli su se i Elon Muska koji “preslaguje” satelite u orbiti, te objasnili zašto bi Kinezi mogli biti ti koji će nuklearkama spašavati Zemlju od asteroida. Ukratko: živimo u dobu u kojem je laž postala vrlina, a šoubiznis je progutao i znanost i politiku. HRT

01.01. (09:00)

Da počnemo godinu sa znanstvenim razglabanjima

Explora: Djeca iz kataloga

Korado Korlević i Elvis Mileta u svom prepoznatljivom opuštenom stilu pretresaju najvažnije događaje iz 2025. godine. Zaključuju kako živimo u vremenu nevjerojatnog tehnološkog ubrzanja koje se više ne mjeri desetljećima, već tjednima. Dok znanost juri naprijed, društvo se bori s padom općeg znanja i cvjetanjem pseudoznanosti, stvarajući pravi medijski i edukacijski kaos. Korado slikovito opisuje Europu kao “muzej” koji glanca svoje dvorce dok Kina i Amerika dominiraju u inovacijama.

Kina gradi energetsku infrastrukturu neviđenih razmjera, dok se u medicini događaju čuda poput reprogramiranja organizama putem mRNA tehnologije i oživljavanja izumrlih životinja. Iako nam je umjetna inteligencija postala svakodnevni alat koji piše romane i seminare, još uvijek čekamo prave logičke modele koji neće raditi “svinjarije” u ozbiljnim strukama. Korado ističe da nam u Hrvatskoj nedostaje “srednja stepenica” za mlade talente u znanosti – sustav sličan glazbenim školama koji bi vrhunske učenike pratio do svjetskog vrha. HRT

24.12.2025. (13:00)

Svemirski đir: Od drevnih kometa do tajni masne jetre

Explora: Povratak u budućnost

U najnovijoj Explori, Elvis i Korado opušteno pretresaju svemir i tehnološku budućnost. Fokus je na kometu Atlas, starom sedam milijardi godina, te vječnom pitanju zašto su dinosauri bili onolike mrcine – spoj mira i kisika, a ne manje gravitacije. Dotakli su se i špijunskih igrica među satelitima te globalne bitke za čipove. Ako planirate karijeru, AI opasno prijeti programerima, pa su zanati poput klesara opet u modi. Za kraj, lekcija o prehrani: fruktoza nam potiho “masni” jetru, pa umjesto kolača birajte post i kretanje. Prava reporterska rekapitulacija godine! HRT

17.12.2025. (20:00)

Svemirska i zemaljska posla: Kako na nebu, tako i na Zemlji

Explora: Pisma i pirotehnika

Korado i Elvis ovaj put su baš “prošarali” globusom i svemirom. Krenuli su od Kine koja ispaljuje rakete k’o na traci, uz opasku da im tehnološki vrh pati zbog krutog partijskog sustava i manjka slobode za mlade genijalce. Malo su smirivali strasti oko Černobila i nuklearki, tvrdeći da je strah često iracionalan, a onda skočili do ruba svemira i James Webb teleskopa koji kopa po prošlosti staroj 13 milijardi godina. Dotakli su se i bizarnih zakona – od zabrane popravljanja oružja u američkoj vojsci do digitalne kontrole na granicama. Za kraj, malo nostalgije o odlasku pisama u povijest i vječna debata: trebaju li nam petarde za Božić ili je to samo poziv na bunt? HRT ima arhivu emisija (za slušanje).

10.12.2025. (14:00)

Od Černobila do tetovaža: znanstveni rollercoaster

Explora: Tetoviranje šteti

Krenulo se od kineskog svemirskog programa i njegovog uspjeha unatoč kvaru, uz pohvalu kineskog sustava u kojem je inženjer veći prestiž od sportaša.  Osvrnuli su se na ruske probleme s popravkom lansirne rampe i medijsku “paniku” oko Černobila, ističući da je to vjerojatno antinuklearna propaganda. Pričali su o revoluciji purpena i budućim baterijama za električne automobile. Najviše su pažnje posvetili novoj studiji o tetoviranju, koja pokazuje da pigmenti pune limfne čvorove, utječući na imunološki sustav. Zaključili su savjetom: AI u medicini je dobar kao savjetnik, ali ne i gospodar. HRT

03.12.2025. (00:00)

Što god da ga pitaš, sve zna

Explora: Munje na Marsu

U opuštenoj atmosferi, Korado Korlević i voditelj HRT-ove Explore pročešljali su kosmičke i zemaljske zagonetke. Prva na tapeti je revizija teorije o ubrzanom širenju svemira, uz komentar da se Nobelove nagrade ne oduzimaju čak ni kad se znanstvene paradigme dovedu u sumnju zbog loših mjerenja. Dotakli su se i munja na Marsu i komplikacija u svemirskim programima Kine i Rusije. Prebacili su se na fascinantnu crnu gljivicu iz Černobilja koja se hrani radijacijom, što bi moglo donijeti mehanizme popravka DNK. Raspravljali su o pitanju pitke vode, posebno razvoja novih grafenskih filtera za desalinizaciju hrvatskog znanstvenika Slavena Garaja u Singapuru. Završili su s naglaskom na opasnosti tehničke nepismenosti i do-it-yourself etike uz kritiku današnje “doživljajne ekonomije” i gubljenja praktičnih vještina. HRT

26.11.2025. (14:00)

Još jedan tjedan u kojem tehnologija prijeti da nas skuha

Explora: Struja iz svega

Emisiju su Korado i Elvis započeli s napetom pričom o rastu napona u mrežama (220V na 230V+), upozoravajući da stare audio komponente i žarulje zbog toga pate. Bacili su pogled i preko bare na Ameriku, gdje se razmišlja o bušenju aktivnog vulkana za geotermalnu struju na 700°C – uz mali rizik “probušenog balona”. Osvrnuli su se i na vjetroelektrane u UK i hitnu potrebu za skladištenjem energije, a dotaknuli su se i opasnosti nuklearki u doba sukoba te nadolazećeg digitalnog novca i rizika potpune kontrole. HRT